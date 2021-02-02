Dr. Özcan Hüdaverdi’den sert tepki

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, günlük Covid-19 vakalarının rekor kırması ardından “Bu saatten sonra artık maskeyi istediğiniz yere takınız!” diyerek adeta isyan etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Covid-19’a yakalanan meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletip salgın ile mücadele eden sağlık çalışanlarına da “Pandemi ile mücadele eden tüm emektarlarımıza Allah sağlık ve güç versin” diyerek destek oldu.

Hüdaverdi’nin paylaşımı:

Bu saatten sonra artık maskeyi istediğiniz yere takınız!!!!

Cephede savaşıp karantinada olan ve covid virüs belasına yakalanan Akçiçek’teki meslektaşlarım, hemşirelerimiz, personelimiz ve pandemi ile mücadele eden tüm emektarlarımıza geçmiş olsun.

Pandemi ile mücadele eden tüm emektarlarımıza Allah sağlık ve güç versin.

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02/02/2021 22:17