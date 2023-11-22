Dr. Salih Miroğlu…

UBP GENEL BAŞKANLIĞINA DA VEKALET ETTİ…

Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanlığı yapan Dr. Salih Miroğlu, 10 Haziran 2004 tarihinden 22 Kasım 2005’e kadar partinin Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Dönemin UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu’nun 21 Kasım 2005’de genel başkanlıktan istifa etmesinden sonra, genel başkanlığa vekalet etti.

İZ BIRAKANLAR/Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Dr. Salih Miroğlu, 20 Ekim 1953’te Limasol kazasına bağlı Kayakale (Trahon) köyünde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Limasol 19 Mayıs Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, ihtisasını da Haseki Devlet Hastanesi İstanbul’da yaptı.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde doktorluk yaptıktan sonra 1990, 1993, 1998, 2003 ve 2005 genel seçimlerinde

Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçilen Dr. Salih Miroğlu, 24 Mart 1992-1 Ocak 1994 tarihleri arası Gençlik ve Spor Bakanlığı, 13 Aralık 1998-8 Haziran 2001 ve 8 Haziran 2001-13 Ocak 2004 tarihleri arası iki kez Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

Şubat 1994-Aralık 1998 tarihleri arası Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanlığı da yapan Dr. Salih Miroğlu, 10 Haziran 2004 tarihinden 22 Kasım 2005’e kadar, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Dönemin Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Derviş Eroğlu’nun 21 Kasım 2005’te genel başkanlıktan istifa etmesinden sonra, parti tüzüğü gereği genel başkanlığına vekalet etti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dr. Salih Miroğlu, 24 Aralık 2005’te yapılan Ulusal Birlik Partisi Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlık için adaylığını koydu. Bu amaçla aday olduğu genel başkanlık seçimi propaganda çalışmaları çerçevesinde Gazimağusa Ulusal Birlik Partisi ilçe binasında 22 Kasım 2005 tarihli gecede düzenlenen bir toplantıya katılan Dr. Salih Miroğlu, konuşmasını tamamlayıp yerine oturduktan kısa bir süre sonra geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.