Dr. Salih Miroğlu anıldı

UBP eski Genel Sekreterlerinden, eski Bakan ve milletvekilli Dr. Salih Miroğlu için kabri başında tören düzenlendi. Törende Miroğlu’nun kızı Nazenin Miroğlu, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat CTP Genel Başkanı, Başbakan Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.Başbakan Erhürman, törendeki konuşmasında Miroğlu’nun siyasetteki üslubuna değindi.

Erhürman, siyasetin kavga ile değil sevgi ve saygı ile yürütüldüğünü Miroğlu’nun da bunun için emeği olan insanların başında geldiğini söyledi.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Salih Miroğlu hakkında bir konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Akıncı, Miroğlu’nun inandığı düşünceler etrafında mücadele eden iyi bir dost olduğunu belirtti.

Tören, Miroğlu’nun kabrine çiçek bırakılmasıyla son buldu.