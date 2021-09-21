Dr. Sibel Siber’den Zatürre aşılarına ilişkin uyarı!

Dr. Sibel Siber kış aylarının yaklaşması ile birlikte gündeme gelen Zatürre aşılarına ilişkin açıklama yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Siber, herkesin aşı yaptırmadan önce doktoruna danışması uyarısında bulunurken 2 çeşit olan Zatürre aşılarının farkını ve kimlere yapılması gerektiği konusuna dikkat çekti.

Dr. Sibel Siber’in açıklaması şöyle:

Bu günlerde Covid aşısı yanında sıklıkla Zatürre aşısı ile ilgili de bilgi talep edilmektedir.

(Öncelikle aşı yapınmadan mutlaka doktorunuza danışınız.)

İki türlü zatürre aşısı mevcut.

PCV 13 ve PPSV23.

65 yaş üstünde olan ve aşağıdaki hastalıkları taşımayan herkese, önce 1 doz PCV13, 1 yıl sonra da PPSV23 önerilmektedir.

Kronik bir hastalığı olanlara; Alkolizm, Kronik Karaciğer hastalığı, Kronik Akciğer hastalığı, Sigara içenlere ve Şeker hastalarına önce 1 doz PCV 13, 1 yıl sonra PPSV23, 5 yıl sonra PPSV23 tekrarı önerilmektedir.

Dalağı alınmış, Kan hastalıkları, Böbrek yetersizliği, Kanser ted, Bağışıklık sistemi yetersiz olan veya bağışıklığı baskılayıcı ilaç alanlar veya diğer yüksek risk grubu olanlar (doktorun tavsiyesi ile) önce, 1 doz PCV13, 8 hafta sonra 1 doz PPSV23 , 5 yıl sonra ise PPSV23 tekrarı önerilmektedir.

19-64 yaş arasında olup da yukarıdaki riskleri taşımayanlara rutin olarak zatürre aşısı önerilmemektedir(ancak doktor tavsiye ederse). 19- 64 yaş arası olanlar ve yukarıdaki hastalıkları taşıyanlara, zatürre aşısı uygulaması, 65 yaş üstü uygulaması ile aynıdır.

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21/09/2021 21:09