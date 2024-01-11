Dr. Suat Günsel Camii ibadete açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesi içerisindeki Dr. Suat Günsel Camii, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili münasebetiyle bugün düzenlenen törenle ibadete açıldı

Günübirlik ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti çerçevesinde Dr. Suat Günsel Camii’nin açılış törenine katıldı.

Törende ilk olarak Kuran-ı Kerim okundu.

Ardından, Dr. Suat Günsel Camii ve yapılış sürecine ilişkin bilgiler verildi.

Törende ilk konuşmayı YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel yaptı.

Camii’nin 62 kubbesi ve 6 minaresi ile Osmanlı mimarisinin modern bir yorumu olduğunu ifade eden İrfan Günsel, caminin Anadolu’ya kopmaz bağlarla bağlı olan Kıbrıs Türk’ünün; ana vatanına adanmışlığının bir simgesi olduğunu ifade etti.

Günsel, anavatan Türkiye’nin kararlı ve dik duruşu ile şehitlerin ve gazilerin verdikleri mücadele ile Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda devlet kurduğuna vurgu yaparak “bizlere düşen bu devleti ayakları üzerinde geleceğe taşımaktır” dedi.

Günsel, “Bugün açılışını yaptığımız, Dr. Suat Günsel Camisini de yine aynı sorumluluk bilincinin bir eseridir. Açılış töreninden önce camimizi ziyaret eden bazı misafirlerimiz bizlere şu soruyu sordu. Kuzey Kıbrıs’ın bu kadar büyük bir camiye gerçekten ihtiyacı var mıydı? Bu soruya her defasında aynı cevabı verdik: Evet, kesinlikle vardı!Çünkü Dr. Suat Günsel Camii, sadece bugün için inşa edilmedi! Taşıdığı manevi anlamla birlikte, aynı zamanda Kıbrıs Türkünün geleceğe bırakacağı bir anıt, bir simge olarak inşa edildi. İşte bu yüzden; mimari tasarımı, mühendisliği ve inşa sürecinin tamamı bu ülkenin imkanları ile tamamlandı” şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel de açılış töreninde yaptığı konuşmada, Dr. Suat Günsel Camii’nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Bu eserin büyük bir özveri ve işçilik gösterilerek, Kıbrıs Türkü’nün emeği ve Kıbrıs Türk insanının ve YDÜ ailesinin birebir takibi ile tamamlandığını vurgulayan Başbakan Üstel, bu büyük eserin Anavatan Türkiye’deki 6 minareli camiiler arasına katılacağını ve Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğinin bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, 1974 öncesinden Kıbrıs Türkü’nün baskılara ve soykırımlara maruz kalmasına rağmen bayrağından ve ezan sesinden hiç vazgeçmediğini ifade ederek, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu ve bunun da Kıbrıs Türkü’ne destek verdiğini söyledi.

Bugün Filistin’de yapılan soykırımı bütün dünyanın seyrettiğini, sadece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu zulme sessiz kalmadığını vurgulayan Başbakan Üstel, “Dünya bunları görmüyor” dedi.

Üstel, “1974’ten sonra Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargo, izolasyon ve baskılardan hiç pes etmedik çünkü yanımızda hep Türkiye oldu ve onunla birlikte yapılan projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Su projesi, kablo ile Türkiye’den KKTC ye elektrik getirilmesi projesini de 3-4 sene içerisinde tamamlayacağız. 20 Temmuz 2023’te açılan Ercan Havalimanı ve büyük projeler hayata geçiriliyor” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’nde, Kuzey Kıbrıs’ın bu güzel camisini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bu yıl KKTC’ye yapılan Barış Harekatı’nın da 50 yıl dönümünün idrak edileceğini ifade ederek, canlarını feda ederek bu devletin kurulmasına zemin hazırlayan herkesi andı.

O zaman yapılan müdahale, irade, cesaret ve fedakarlık ile bugün burada Gazze’deki durumun yaşanmadığını söyleyen Yılmaz, söze gelince çok şey söylendiğini, gerçekte ise son teknoloji ile çocukların bombalandığını, lafa değil eyleme bakmak gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet bulunduğuna da vurgu yapan Yılmaz, daha önce denenmiş şeyleri tekrar tekrar denemeye gerek olmadığını belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün tüm değerlerini, kültürel zenginliğini ve ortak tarih mirasını gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu da kaydeden Yılmaz, sadece adada değil dünyanın dört bir yanında yaşayan girişimci Kıbrıs Türklerini sosyal sorumluluk çabalarıyla daha fazla katkı vermeye davet etti.

Dr. Suat Günsel Camii’nin hem KKTC’nin en büyük camisi hem de 6 minaresiyle bölgedeki sayılı camilerden biri olma özelliği taşıdığını da söyleyen Yılmaz, camiinin Kıbrıs Türkü’nün yetenekleriyle inşa edilmiş olmasının son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Yılmaz, KKTC’nin kalkınması, gelişmesi ve adada adil ve kalıcı bir çözüm için, Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olmaya devam edeceklerini de ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yaptığı konuşmada, ilk olarak tüm İslam aleminin Regaip kandilini kutladı.

Açılışı gerçekleştirilen camiinin çok şeyler ifade ettiğini belirten Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük İslam aleminin parçası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ada genelinde dini ibadet yerleri bulunduğunu dile getirerek, iki toplumlu komiteler nezdinde Güney Kıbrıs’ta kalan ibadet yerlerini de takip ettiklerini söyledi.

Tatar “KKTC’de 200’den fazla cami ve mescitlerde dualarımıza devam ederken Güney Kıbrıs’ta bıraktıklarımızı da unutmadık. Ezan sesi 1571’den beridir adada kalıcı olarak devam ediyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde varlığının kabul edilmesi için mücadele verildiğine de değinerek bu yönde büyük kararlılık içerisinde olduklarını söyledi.

Tatar “Kıbrıs Türk Halkının bu topraklarda egemen eşitliğinin kabul edilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da büyük desteği ile verdiğimiz mücadelenin ne kadar milli ve önemli olduğunu paylaşmak istiyorum. Çünkü burada Kıbrıs Türk halkı imanı ile inancı ile yüreğindeki sevgisi ile eşitlik temelinde varlığını sürdürme azmi ve kararlığı içerisindedir” diye konuştu.

Dr Suat Günsel Camii’sinin Kıbrıs Türk insanının dokunuşlarıyla ortaya çıktığına işaret eden Tatar, Günsel ailesine teşekkür etti.

Tatar “Bugün burada bir mühür daha vurulduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu da KKTC’nin köklerinin, kurumsal yapısının, imanının ve Kıbrıs Türk Halkının haklı davasına büyük bir katkıdır ve dünyaya verilen bir mesajdır. Onun için buradan bütün dünyaya Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa mutlak suretle temelinde iki devlet olması gerektiğini bu çalışmalarla ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BRTK