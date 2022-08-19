“Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa” teslim ve açılış töreni yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında 6 ilçeye 6 ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde yapımı tamamlanan okullardan üçüncüsü olan “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa” törenle İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 500 kişilik tam teşekküllü ilkokulun teslim ve açılış töreni bugün Gazimağusa’da yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ile Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve diğer yetkililer katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konuşmaların ardından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ilkokulu teslim etti. Daha sonra protokolün katılımıyla kurdele kesilerek, ilkokulun açılış yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, emeği geçenleri ve dev projede katkısı olanları kutladı. Kurucu Rektör Suat Günsel’in vizyonu, engin tecrübesi, dünya görüşü ve KKTC’ye olan bağlılığı ile yıllar önce büyük eserlerin temellerini atarken KKTC’ye inandığını, KKTC’nin geleceğine güvendiğini ifade eden Tatar, Günsel’in dev adımları cesaretle attığını kaydetti.

Suat Günsel’in, yiğit, yürekli iş insanı aynı zamanda KKTC’nin bu aşamaya gelmesinde büyük hizmetleri olan bir vatandaş olduğunu vurgulayan Tatar, İrfan Suat Günsel’i de kutlayarak, “Günsel” elektrikli otomobil projesiyle KKTC ekonomisi ve geleceğine yönelik nelerin yapılabileceğini, başarılabileceğini gösterdiğini söyledi. Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu topraklarda verdiğimiz mücadele ve hep birlikte bütün dünyanın bize yaptığı haksızlıklara rağmen buradan haykırışımız, KKTC’den çıkan bu sesler tüm dünyaya; ittiğiniz, kaktığınız, ezmeye çalıştığınız bir halkın kurum ve kuruluşları ile neleri başarabileceğinin göstergesi ve belirlediği yol haritasıyla işte bizlerin büyük bir gururu ve iftiharıdır.”

Doğu Akdeniz’de yaşananlara bakıldığında hidrokarbon mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin belirlediği yeni politikaya işaret eden Tatar, yeni siyaset olan yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceğinin en belirli kanıtının bu projeler ve başarılar olduğunu vurguladı.

-“KKTC bir eğitim adası olarak markalaşma yolunda”

Egemen devlet olarak bütün bunları başarabilmek, eserler ortaya çıkarabilmek ve geleceğe umutla bakabilmek, halka, gençliğe ve yeni nesillere umut verebilmenin KKTC’nin başarısı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bir eğitim adası olarak markalaşma yolunda olduğunu söyledi.

Yükseköğrenimdeki öğrenci rakamlarına dikkat çeken Tatar, pandemiye, krize, Ukrayna savaşının ortaya çıkarttığı ciddi olumsuzluklara rağmen yola başarıyla devam edildiğini belirtti. Döviz artışıyla alım gücünde sıkıntılar olduğunu bildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Ama önemli olan geleceğe ümitle bakabilmektir” diye konuştu.

Kamu maliyesi bakımından devlette yapılan çalışmalara bakıldığında orta ve uzun vadede KKTC’nin bu aşamalardan başarıyla çıkacağından hiç şüphesi olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa ve İskele’nin ardından üçüncüsü açılan okulun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Yakın gelecekte okulda 500’e yakın öğrencinin eğitim alacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Eğitim Bakanlığı’nın çalışmalarına da destek belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlerin öğrencileri eğiteceğini ifade eden Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenlediği sınavlarla devletin kadrolarına yerleşen öğretmenlerin, mili şuur, maneviyat, gelenekler ve KKTC sevgisiyle öğrencileri yetiştirmek ve geleceğe hazırlamasının önemini belirtti.

-“Zaman zaman sendikal hareketlerden çıkan sesler bizi rahatsız etmektedir”

“Zaman zaman sendikal hareketlerden çıkan sesler bizi rahatsız etmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Biz burada adil, sürdürülebilir ve milletimize yakışır bir şekilde çocuklarımızın yetişeceği bir eğitim planlaması istiyoruz. O eğitim planlamasında da elbette gelişen şartlara, gelişen çağdaş temellere bağlı olarak birtakım değerlendirmeler zaman zaman yapılmalıdır. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın son zamanlarda yaptığı çalışmaları elbette ben selamlıyorum. Çünkü önemli olan bir görevde verimli olmaktır, ona hakkını vermektir, çalışmaktır, çalışarak da övünmektir. Çocuklarımızın geleceği için bu eğitim süreçlerinin en iyi şekilde tekrar değerlendirilmesi ve ona göre buna herkesin saygı göstermesi en büyük temennim ve dileğimdir.”

KKTC’de çağdaş düzenlemeleri yakalayarak, teknolojinin en iyi şekilde çocuklara ve gençlere sunulabilmesi ve onların bu imkanlardan faydalanabilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, altyapının tamamlanması, istikrarın yakalanması ve Türkiye’nin desteğiyle Doğu Akdeniz’deki hakimiyetin ülkeye refah sunacağını söyledi. KKTC halkının refah, müreffeh bir yaşam ile geleceğe umutla bakacağını dile getiren Tatar, Yakın Doğu’nun bunun örneği olduğunu ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, gurur verici bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, Günsel ailesinin bir süre önce aldığı karar çerçevesinde Gazimağusa’da üçüncü okulun açılacağını söyledi. Tesisin altyapısı güçlü, teknolojik olduğunu ve 500 öğrenciye hizmet edeceğini ifade eden Üstel, diğer üç ilçede de açılışlarını yapacakları okullarla birlikte bugün açılışını yapacakları okulun onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Günsel ailesinin KKTC’de her girdiği sektöre damgasını vurduğunu belirten Üstel, “Ülkemizin gurur ve iftihar edeceğimiz iş insanlarımızın önde gelen isimlerinden biri olmuştur” dedi. Ailenin her yaptığı işte ve attığı adımda kazandığı geliri ülkenin geleceğine yönelik yatırım yaparak kullandığını ifade eden Başbakan Üstel, bunun örnek olmasını diledi.

Bugün Günsel ailesinin bir dayanışma örneğini daha gördüklerini dile getiren Başbakan Üstel, ülkenin her geçen gün nüfusunun artmasıyla birlikte gelişen dünyada çocukların daha güzel eğitim alacakları ilkokulları ailenin devlete bağışladığını belirtti ve Dr. Suat Günsel ile ailesine teşekkür etti.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Hastanesi yanında ailenin yeni bir açılımla otomobil sektöründe bir çığır açtığını ifade eden Üstel, otomobilin seri üretimine geçileceğine dikkat çekti. Gelecek hafta bakanlarla birlikte üretim merkezini yerinde inceleyeceklerini belirten Başbakan Üstel, “Bunu oradan dünyaya haykıracağız” diye konuştu.

Ambargolar, baskılar altında olunsa da iş insanlarının korkmadan, yılmadan çalışmaları ve ortaya çıkardıkları eserlerle ülkenin dünyadaki yerini alacağı zamanın geldiği düşüncesini dile getiren Başbakan Üstel, “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa”nın hem Gazimağusa’ya hem de ülkeye hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, böyle bir gurur gününü yaşattıkları için Günsel ailesine teşekkür ederek, konuşmasına başladı.

“Toprak işlemeden, vatan imar edilmeden, vatan hayır severi olmadan geleceğe taşınamaz ve yaşayamaz” diyen Çavuşoğlu, KKTC Devleti'ne inanan ve ilelebet yaşaması için her türlü fedakarlığı yapabilecek olan kişiler olarak hep beraber çıkılan bu yolculukta Dr. Suat Günsel gibi vatanseverlerin yaptığı katkılarla devlete inanç ve motivasyonlarının her geçen gün arttığını söyledi.

-“Ülkeye 10 okul kazandırdık”

Son 4 yılda eski Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte 7’si hibe, 3’ü devlet tarafından yapılmak üzere ülkeye 10 okul kazandırdıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Yakın Doğu oluşumunun yaptığı üçüncü okulu açtıklarını belirtti.

Bu okulların açıldığı günden itibaren kapasitesinin çok üzerinde taleple karşılaştığını dile getiren Nazım Çavuşoğlu, “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa” ve “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele”nin ülke standartlarının üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Bir toplumun var oluşunda kültürel, ahlaki değerler olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bir de bu değerlere değer katan değerler olduğunu söyledi. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji açılışında Evkaf Müdürünün 200-300 sene önce Kıbrıs Türk halkının bağrından kopan nineler ve dedelerin mallarını eğitim için vakfettiğini anlattığına işaret ederek, bundan gurur duyduğunu ifade etti.

“Bizim ulusal değerlerimiz köklerimizden gelmektedir” diyen Bakan Çavuşoğlu, katkılarıyla Kıbrıs Türk halkını geleceğe taşımaya çalışan Yakın Doğu ailesinin yatırımları, vizyonları ve hedefleriyle gurur kaynağı olduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Dr. Suat Günsel’in halk için yaptıklarına atıfta bulunarak, “450 yıl değerlerimizle, inançlarımızla, geleneklerimizle yaşadığımız bu topraklarda bilmenizi isterim ki yüzyıllarca daha yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devlet temelindeki yolculuğuna kurumsal yapıların çok büyük değer kattığına inanç belirten Çavuşoğlu, bu yolculuğun ne kadar doğru olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Nesilleri geleceğe bu toprakların insanları olarak taşımanın mekanlarını açtıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de konuşmasında, 20 ay önce Günsel Aile Kurulu’nda ülkenin 6 ilçesinde, her biri tam teşekküllü 500’er öğrenci kapasiteli 6 devlet ilkokulu inşa ederek, ülke çocuklarına armağan etme kararı aldıklarını ifade etti.

Lefkoşa ve İskele’den sonra bugün sadece 20 ayda tamamlanan üçüncü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Mili Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne teslimini gerçekleştirdiklerini belirten Günsel, Girne, Güzelyurt ve Lefke’ye de ilkokul inşa edeceklerini kaydetti.

Yakın Doğu Oluşumunun faaliyet gösterdiği her sektörde açılışını yaptığı her bir eserin halka ait olduğunu vurgulayan Günsel, ülkenin yerli ve milli elektrikli otomobili Günsel üretim tesisleriyle ilgili de bilgi vererek, çok önemli şirketlere, projeler geliştirmeye başladıklarını söyledi.

Yüksek teknolojiye ve sanayiye dayanan elektrikli otomobil “Günsel”in 18 ay sonra seri üretimine geçileceğini açıklayan İrfan Suat Günsel, gelecek hedeflerinden de bahsetti.

Bölgede 3 ay sonra yeni açılışlar yapacaklarını kaydeden Günsel, Cumhuriyet'in 39’uncu yılı olan 15 Kasım’da Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeniboğaziçi Hastanesi ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphanesi’nin açılışlarını yapacaklarını açıkladı.

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19/08/2022 14:20