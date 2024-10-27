Dr. Suphi Hüdaoğlu'ndan mama skandalıyla ilgili açıklama

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Dr. Suphi Hüdaoğlu, 1 bebeğin ölümü 6 bebeğin de entübe edilmesiyle devam eden Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımı’nda yaşanan skandalla ilgili “sağlık sistemindeki kaosa” işaret etti Hüdaoğlu: Yaşanan bu olay; sağlık sisteminde ne kadar büyük kaos yaşandığının göstergesidir Yazılı açıklama yapan Hüdaoğlu, öncelikle yaşanan bu üzücü olayda hayatını kaybeden bebeğin ailesine baş sağlığı ve sabır dileklerini iletti, tedavileri devam eden bebeklerin de en kısa sürede iyileşmelerini diledi. Yaşanan bu çok üzücü olayın özelde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde genelde de tüm sağlık sisteminde ne kadar büyük kaos yaşandığını gösterdiğine işaret eden Hüdaoğlu, “Bu olay aynı zamanda; sağlıktaki sorunların çözülebilmesi için küçük müdahalelerin yeterli olmayıp, her alanda olduğu gibi sağlıkta da önemli reformlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir” dedi.

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