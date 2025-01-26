Dr. Tasos Kunudis’ten Rum savunma sanayi konusunda açıklamalar

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu'nun on gün önce kurulmasına onay verdiği “Kıbrıs Savunma Sanayi Konseyi” üyelerinden Dr. Tasos Kunudis’in Rum basınında bugün yer alan demecinde, Güney Kıbrıs’ın savunma sanayisi konusunda açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesinin “30 Kıbrıslı Rum Şirket Savunma Sanayiinde Öne Çıkıyor” başlıklı haberine göre Kunudis gazeteye demecinde, Rum savunma sanayinin Avrupa operasyonel savunma sistemlerinin tedarik zincirine üretim ortağı olarak katılmak için gerekli lojistik altyapıyı, bilgi birikimini ve yetenekleri halihazırda geliştirdiğini öne sürdü.

Son yıllarda Rum tarafında savunma alanında faaliyet gösteren işletmelerin önemli başarılara imza attığını da savunan Kunudis, 16 Kıbrıslı Rum şirketin toplam bütçesi yaklaşık 435 milyon euro olan 37 sözleşmede yer aldığını ve bu şirketlerin Avrupalı şirketlerle birlikte Avrupa savunma sistemleri geliştirerek, belirli alt sistemlerin üreticileri ve tedarikçileri olarak tedarik zincirine katılmayı başardıklarını belirtti.

Kunudis, “SignalGeneriX’in RFHunter isimli Kıbrıs Rum ürününün” Army Technology Excellent Awards tarafından yeni ürün kategorisinde uluslararası ödüle layık görüldüğünü aynı zamanda “Swarmly” şirketine ait drone’ların da Ukrayna’da başarıyla faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 30 Kıbrıslı Rum yenilikçi teknoloji şirketinin savunma sanayinde faaliyet gösterdiğini de kaydeden Kunudis, bu firmaların hem askeri hem de barışçıl amaçlarla kullanılabilecek ürünler planladıklarını, ürettiklerini ve ihraç ettiklerini söyledi.

Rum şirketlerin Avrupa’nın en büyük savunma sanayi şirketleriyle iş birliği içerisinde yeni nesil sistemlerin tasarımıyla ilgili programlara katıldığını da ifade eden Kunudis, Rum tarafındaki şirketlerin akıllı insansız araç teknolojileri, akıllı radarlar, aynı zamanda insansız hava araçlarının etkisiz hale getirilmesi için uçaksavar sistemleri geliştirdiklerini sözlerine ekledi.