Dr. Turgül Tomgüsehan, KKTC’yi 47. KIBATEK Edebiyat Şöleni’nde temsil etti

Sırlar Adası ve Ada Karanlığı romanının yazarı öğretim görevlisi Dr. Turgül Tomgüsehan, 47. KIBATEK Edebiyat Şöleni’nde KKTC’yi temsil etti.

10-12 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu ve Aydın Yazarlar Şairler Derneği’nin Edebiyat Şöleni’nde konuşma da yapan Tomgüsehan, etkinlikte KKTC’yi temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Etkinliğin ardından kısa bir açıklama yapan Turgül Tomgüsehan, “Okumanın, düşünmenin hayata bir dokunuş olduğunu bana hissettiren bir etkinlik” dedi.

Tomgüsehan’ın etkinliğin ardından yaptığı açıklama şöyle:

Yeni bir tecrübe, yeni dostlar, ilk kez gördüğüm yerler ve yeni duygular…Geçen Cuma başlayan ve üç gün süren Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu ve Aydın Yazarlar Şairler Derneği’nin düzenlediği etkinlikte KKTC’yi temsilen yer almak. Yazmanın, okumanın, düşünmenin hayata bir dokunuş olduğunu bana hissettiren bir etkinlik.

Yaptığınız güzel şeylerin size geri döndüğünü hissetmek ve bunu yaşamak. Böylesi bir uluslararası etkinliğe beni eserlerimi layık görüp davet eden herkese sonsuz teşekkür… Sağ olun var olun.

Her yeni tecrübenin yeni bir bakışa yeni bir duruşa ilham verdiğini düşünerek bu satırları yazıyorum. 1984 de ismini değiştirmeyi reddeden 18 yaşındaki oğlunu gözlerinin önünde Bulgar polisinin yaptığı işkence ile kaybeden güzel insan seni hiç unutmayacağım.

Acını anlamak imkansız, hele Kerküklü Ali, IŞİD’ten kaçarken Irak’ta kaplarda yaşayan küçük çocuğun acıları, ya Bosna’dan gelen kardeşlerimizin anlattıkları.

Filim karelerinde görebileceğim korku filmlerinden beter… Saymakla bitmiyor... Bu hayatları tanıdığınızda ne yaşadığımızı, nereden nereye geldiğimizi düşünmeden edemiyor insan.

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16/12/2021 20:49