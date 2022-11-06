Dr. Türkay Öyken: Geleceğin anahtarı suda gizlidir

Akademisyen Dr. Türkay Öyken, çevre kirliliğinin yeraltı sularını da kirlettiğine dikkat çekerek, su kirliliğinin insan, çevre ve yaban hayatı sağlığı için zararlı etkilere sebep olabileceğini vurguladı.

Eşsiz güzelliklere sahip ülkemizi çevreye duyarlı ve huzurlu bir toplum olarak çevrenin korunmasını esas alan yeni bir büyüme stratejini uygulamanın zamanının geldiğine dikkat çeken Öyken, “Yurt edindiğimiz, dünyanın bu cennet köşesi bu özeni fazlasıyla hak ediyor” dedi.

Dr. Türkay Öyken, Haber Kıbrıs için kaleme aldığı “Geleceğin anahtarı suda gizlidir” başlıklı yazısında şu görüşlere yer verdi:

“Yuvarlak Dünyamız, tarım çağından, sanayi çağına, oradan bilgi çağına atlarken, bir paralel çağ yavaş yavaş ucunu gösterdi. Çevre çağı...

Çevre çağında, artık her şey çevreye göre şekilleniyor. Çevreye zarar vermeyen poşetlerden, mektup zarflarından, çevre dostu cam şişelerine; çevreye zarar vermeyecek sanayiden, çevreyi kutsallaştıran toplumlara kadar... İnsanoğlu ‘‘önce çevre’’ demeye başladı.

Su, canlı hayatın sürdürülebilmesi için en önemli temel ihtiyaçlardan biridir. Artan nüfus, şehirlerde yaşayan nüfusun artması, endüstriyel faaliyetlerin artması, zirai faaliyetlerin artması suya olan talebi artırmıştır. Diğer yandan su kaynaklarından aşırı su çekilmesi, su kaynaklarının kirlenmesi, yağışların azalması, küresel iklim değişikliği ve su kaynakları üzerine olan etkileri suyla ilgili problemlerin daha da artacağına işaret etmektedir.

Su, doğal olarak dünya üzerinde “sürekli hidrolojik çevrim” adı verilen hareket halindedir. Su, bu dolaşımı sırasında hava yoluyla hava kirletici bileşikleri bünyesine alır. Yağış sırasında temas ettiği yüzeylerden kirleticileri bünyesine alarak akarsu, göl ve denizlere taşır. Yeraltı suları zemine sızarken ve akifer içerisinde hareket ederken, su bu kirleticileri çözerek bünyesine alır. Suyun dolaşımı esnasında temas ettiği yüzeyler ve akış halindeyken kat ettiği yollar temizse kirliliğin miktarı az olur. Ayrıca akarsu, göl ve denizlere şehirlerin ve sanayi bölgelerinin atık suları deşarj edilerek su kaynakları daha da kirletilmiş olur.

Ülkemize bakacak olursak kirletici kaynakların önemlileri arasında zirai alanlarda kullanılan pestisitler, gübreler ve hormonlar gibi çeşitli kimyasallar sayılabilir. Ayrıca düzensiz atık dökülen sahalar ve çöplük alanlar da kirletici kaynaklar arasında sayılabilir. Noktasal kaynaklar olan evsel ve endüstriyel atık sular çok karmaşık bileşiklerin su ortamına verildiği kaynaklardır.

Atık sular kanalizasyon sistemi ile toplandıktan sonra klasik arıtma sistemi olarak adlandırılan fiziksel ve biyolojik arıtma aşamalarından oluşan arıtma işlemlerinden sonra alıcı ortam olarak akarsu, göl, deniz veya uygun bir araziye deşarj edilebilir.

Göl, akarsu gibi hassas su ortamlarına alıcı ortam olarak deşarj edilecek atık sular azot, fosfor giderimi, filtrasyon, oksidasyon, dezenfeksiyon gibi aşamaları ihtiva eden ileri arıtma işlemlerinden sonra deşarj edilmelidir. Kirleticilerin bir kısmı klasik arıtma sistemlerinde ve ileri arıtma sistemlerinde tutulamaz. Atık su arıtma tesisi, çıkış suyu ile alıcı ortama verilir.

Su kirliliği insan, çevre ve yaban hayatı sağlığı için zararlı etkilere sebep olabilir. 1950’lilerde Japonya’da denize metil cıva deşarjından sonra o bölgedeki balıklarla beslenen kişilerde Minamata hastalığı adı verilen nörolojik hastalıktan (Serebral palsi) ölenler ve sakat kalanlar olmuştur! Yapılan çalışmalarda on binlerce kişinin bu kirletici sebebiyle sağlıklarını kaybettikleri tespiti yapılmış ve deşarj eden firmanın mağdur olanlara tazminat ödemesi kararlaştırılmıştır. Bu olaydan sonra çevreye atılan kirleticilerin çevrede ve canlıların bünyesinde birikerek çevre ve insan sağlığını bozacağı kabul edilmiştir.

Bizim de eşsiz güzelliklere sahip ülkemizi çevreye duyarlı ve huzurlu bir toplum olarak çevrenin korunmasını esas alan yeni bir büyüme stratejini uygulamamızın zamanıdır artık. Yurt edindiğimiz, dünyanın bu cennet köşesi bu özeni fazlasıyla hak ediyor.”

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06/11/2022 20:30