Dr. Uçaner: 500 yatak kapasitesi yeterli olmayacak

Dr. Erol Uçaner, Türkiye tarafından Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı hastaneyle ilgili tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Dr. Erol Uçaner, 500 yatak kapasitesinin yeterli olmayacağını bu sayının 5 yıl sonra yetmeyeceğini savundu.

Dr. Erol Uçaner'in paylaşımı şöyle:

Buna sevinen varmı gerçekten?

500 yatak!!!

Soruyorum ve cevap istiyorum!

1)Şu an LBNDH nin kaç yatak kapasite ile çalıştığını biliyor musunuz?

2) şu an LBNDH nde koğuş şeklindeki odalara kaç hasta yatmalıdır? Ama kaç hasta konaklar biliyor musunuz?

3) şu an LBNDH nde ameliyat ettiğimiz vakaları hızlıca neden taburcu edip başka yatışlar yapıyoruz! Biliyor musunuz? Çünkü yatak kapasitemiz yok!

4) siz 500 yataklı hastaneyi neye hizmet için heyecanla haber yapıyorsunuz!?



Yapın 800-1000 yataklı, artacak olan nüfusu da göze alın!

Yoksa günü kurtaralım mı politikamız? 10 sene sonra,20 sene sonra ki nüfus artışını hiç mi düşünmüyorsunuz?

Lütfen 500 yataklı bir hastane için böyle bir heyecana katılmayın, eğer 500 yatak olacaksa, göreceksiniz 5 sene sonra nelerle uğraşacaksınız!

Yanlış yol bu!!!

Ama geç değil.

06/03/2020 14:20