Dr. Uçaner: Hastanenin kapasitesi maksimuma yakın dolulukta

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, hemşire eksikliğinin hastanede ciddi sorun yarattığını belirterek vaka sayılarının sürekli artmasının tedirgin edici bir noktada olduğunu vurguladı. Uçaner, artan vaka sayılarından dolayı bazı kısıtlama kararlarının istişare edileceğini belirtti.

“140 yatağın 91’i dolu”

Başhekim Dr. Erol Uçaner, hastanenin kapasitesinin maksimuma yakın dolulukta olduğunu kaydederek Acil Durum Hastanesi’nde 74 hasta, göğüs karantinasında ise 17 hastanın tedavi edildiğini belirtti. Uçaner, 140 yatak kapasitesinin 91’nin dolu olduğuna dikkat çekti.

“Hemşire eksikliği giderilmezse kaos başlayacak”

Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi’nde hemşire eksikliğinin ciddi bir sorun yarattığını belirterek Başbakan ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Hemşire eksikliği sorununun çözülmemesi durumunda hastanedeki bazı birimlerde kısıtlamaya gideceklerini belirten Uçaner, bu durumun kaos başlatacağını vurguladı.

“Hemşire sayısı yetersiz”

Kapasitenin üzerinde hasta olduğunu ve özellikle hemşire sayısının yetersiz olduğu için hemşirelerin çok yorulduğunu belirten Uçaner, eğer istedikleri hemşire açığı kapanmazsa, hastanedeki bazı birimleri aktive olmaktan çıkaracaklarını kaydetti. Uçaner bununda pandemi ile mücadelede kaos yaratacağını vurguladı.

Uçaner, hemşire alımı konusunda Sağlık Bakanlığı’nın desteğinin tam olduğunu ama Maliye Bakanlığı’nın maliyede para olmadığı gerekçesi ile hemşire alımı yapamadığını söyledi.

“Hemşire alımı yapılmazsa bazı birimler kapatılacak”

Kalıcı çözüm istediklerini vurgulayan Uçaner, “İstihdam istiyoruz. Çözmezlerse oluşacak olan kaos ciddi sorun yaratacak. Yeni hemşire alımı yapılmadığı takdirde hastanedeki bazı birimler kapatılacak. Bu durum hastalara ve yoğun bakımda tedavi gören hastalara en ufak bir şekilde zarar vermeyecek” ifadelerini kullandı.

“15 hemşire istihdamı ile Acil Durum Hastanesi rahatlar”

Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na seslenen Uçaner, “Sağlık Bakanlığı’nın ve bizim sorunumuzu çözün, yoğun bakım ve servis hemşiresi istiyoruz. 15 hemşire istihdamı ile Acil Durum Hastanesi rahatlar” dedi.

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26/08/2021 10:56