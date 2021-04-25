Dr. Uçaner: Kıbrıs sorunu dün çözüldü mü bu mitingle?

Dr. Erol Uçaner dün yapılan Bu Memleket Bizim Platformu'nun yaptığı eylemi eleştirdi.

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25/04/2021

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Dr. Uçaner: Kıbrıs sorunu dün çözüldü mü bu mitingle?

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner Bu Memleket Bizim Platformu'nun yaptığı eylemi eleştirdi.

Uçaner "Hastaların sağlık yönünden yaşadıklarını içerde görseniz ne demek istediğimi anlardınız. Umarım bu sorumsuzluk 14 gün sonra faiziyle geri gelmez" ifadelerini kullandı.

İşte Dr. Uçaner'in açıklaması şöyle:

Maskenin sizi koruması için sosyal mesafeninde 1,5 ,hatta mutant virüslerde 2 metre olması gerektiği bilimsel olarak ıspatlı.

Kıbrıs sorunu dün çözüldü bu mitingle..

Tebrikler

Biz gece yarıları yatak düzenleyelim,

Personel 36 saat evine gidemesin,

Pozitif ve temaslılar için herkes alarma girip su içecek vakit bulamadan çalışsın...

Doğrumu böyle bir dönemde bunu yapmak?

Çağrı yapan herkesi

tebrik ederim

...

Hastaların sağlık yönünden yaşadıklarını içerde görseniz ne demek istediğimi anlardınız...

Umarım bu sorumsuzluk 14 gün sonra faiziyle geri gelmez...

25/04/2021 10:44
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TAGS: dr.uçaner, eleştiri, eylem, koronavirüs,
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