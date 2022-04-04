Dr. Usar İncirli: Aşılamada hedeften çok uzağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, sosyal medya hesabı üzerinden, Covid-19 sürecini değerlendirdi. Usar “Durumu idrak etmekten fersah fersah uzak olan hükümetin başı Sn. Sucuoğlu “CTP eleştireceğine öneri yapsın” diyor. YAZDIK OKUMADINIZ. KONUŞTUK DİNLEMEDİNİZ. ÖNERİLERİN SİZE ULAŞMASI İÇİN HANGİ YÖNTEMİ TERCİH EDERDİNİZ?” ifadelerini kullandı.

Dr. Sıla Usar İncirli’nin açıklaması şöyle:

Aşılama ve Covid-19’a dayanıklı sağlık sistemi ile çok hayat kurtarılabilirdi ama yapılmadı. Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınının 2022’de bitebilmesi için yapılması gerekenleri açıkladı ve virüsün akıbetine dair 3 senaryodan söz etti:

1. Aşılamada pekiştirici dozlara gerek olmayacak, varyantlar azalacak- bu en iyi senaryo

2. Virüs evrim geçirmeye devam edecek ama aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranı azalacak- bu senaryoda aşılamanın zamanında ve yeterli dozda yapılmaya devam etmesi gerekiyor

3. Virüsün daha bulaşıcı ve şiddetli hastalık yapan varyantları çıkmaya devam edecek- en kötü senaryo, aşılar bile işe yaramayabilir. DSÖ her ülkenin virüs takibi, aşılama ve Covid-19’a dayanıklı sağlık sistemi konularına önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Peki ülkemiz küresel salgınla mücadelede üzerine düşeni yapabildi mi?

Hayır!Aşılamada hedeften çok uzağız. Günlük hasta sayımız yüksek. Ölü sayımız yüksek. Ne çocuklarımızı ne de yaşlılarımızı koruyabildik. AŞILAMA işini savsaklayan, salgının bitmek üzere olduğu varsayımı ile insanların yaşamlarını tehlikeye atan hükümetler dizisindeyiz. Covid-19’a dayanıklı olacak şekilde sağlık sistemi güçlendirilmedi. Hem Covid-19 hem de diğer hastalar hekim, hemşire, personel, ilaç, malzeme ve daha bir çok eksiklikler nedeniyle zarar görmeye devam ediyor. Laboratuvarlar yoğunluk nedeniyle kırmızı alarm veriyor. Durumu idrak etmekten fersah fersah uzak olan hükümetin başı Sn. Sucuoğlu “CTP eleştireceğine öneri yapsın” diyor. YAZDIK OKUMADINIZ. KONUŞTUK DİNLEMEDİNİZ. ÖNERİLERİN SİZE ULAŞMASI İÇİN HANGİ YÖNTEMİ TERCİH EDERDİNİZ?

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04/04/2022 10:26