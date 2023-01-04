Dr. Vaiz: Direnci düşük olanlar dikkatli olsun!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, gribal enfeksiyon nedeniyle müracaatlarda büyük artış yaşandığını duyurdu.

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04/01/2023

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Dr. Vaiz: Direnci düşük olanlar dikkatli olsun!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, yılbaşı sonrası gribal enfeksiyon nedeniyle müracaatlarda büyük artış yaşandığını duyurdu. Vaiz sosyal medya hesabından ” Uzun süre maskeli olduğumuzdan grip virüsü de eskisinden daha ağır seyrediyor. Direnci düşük olanlar dikkatli olsun…” ifadelerini kullandı.

Dr.Vaiz’in açıklaması şöyle:

Yılbaşı sonrası gribal infeksiyon nedeniyle müracaatlarda büyük artış var.Belki Uzun süre maskeli olduğumuzdan grip virüsü de eskisinden daha ağır seyrediyor …Direnci düşük olanlar dikkatli olsun…

04/01/2023 11:33
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TAGS: dr, vaiz, grip, önlem,
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