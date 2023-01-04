Dr. Vaiz: Direnci düşük olanlar dikkatli olsun!
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, gribal enfeksiyon nedeniyle müracaatlarda büyük artış yaşandığını duyurdu.
04/01/2023
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, yılbaşı sonrası gribal enfeksiyon nedeniyle müracaatlarda büyük artış yaşandığını duyurdu. Vaiz sosyal medya hesabından ” Uzun süre maskeli olduğumuzdan grip virüsü de eskisinden daha ağır seyrediyor. Direnci düşük olanlar dikkatli olsun…” ifadelerini kullandı.
Dr.Vaiz’in açıklaması şöyle:
Yılbaşı sonrası gribal infeksiyon nedeniyle müracaatlarda büyük artış var.Belki Uzun süre maskeli olduğumuzdan grip virüsü de eskisinden daha ağır seyrediyor …Direnci düşük olanlar dikkatli olsun…