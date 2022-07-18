Dr. Vaiz’den kalp hastalarına “sıcaklara dikkat” uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, kalp hastalarına “sıcaklara dikkat” uyarısında bulunarak, bol su içmelerini tavsiye etti.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, kalp hastalarına ‘sıcaklara dikkat’ uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dr. Vaiz, “Özellikle kalp hastaları, hafif haşlanmış sebze yemeklerini tercih etmeli ve bol su içmeli. Kalp hastaları, ağır yemeklerden, şeftali, şiş kebabı, kızartmalar, beyin, karaciğer, sakatat, döner gibi gıdaları mümkünse tüketmemeleri, değilse çok sınırlı ve serin saatlerde tüketmeli, ızgara ile fırında pişmiş sebze yemekleri tercih edilmeli” dedi.

Dr. Vaiz, “Mide tıka basa şişirilmeli. Sabah 10.00 ile 17.00 arası serin ve gölge yerlerde dinlenmeli” ifadelerini kullandı.

Bol, açık renk ve terleten pamuklu giysilerin tercih edilmesi gerektiğine de vurgu yapan Vaiz, şapka uyarısı da yaptı.

Denize ise 16.00’dan sonra girilmesi gerektiğine de işaret eden Vaiz, “Kalp, şeker ve tansiyon ilaçlarını azaltıp, artırmak gerekebilir. Doktorlarına danışmanlarının öneriyoruz” diye konuştu.

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18/07/2022 21:06