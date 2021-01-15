Dr. Yağmur Aldağ'dan aşı açıklaması

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yağmur Aldağ yaptığı açıklamada aşı olmak istemeyen vatandaşlar zorla aşı yapılmayacağını ancak hastalara daha iyi bakabilmek için kendisinin aşı olacağını belirtti.

Aldağ, "aşı olmak istemeyene aşı zorla yapılmaz yapılamaz, Bu anlamda rahat olabilirler. Biz bilimsel veriler ışığında bugün aşımızı gidip oluyoruz, oluyoruz ki aşıya güvenmeyen ve sonunda hasta olabilme ihtimalleri yüksek olan hastalarımıza rahatca bakabilelim" ifadelerini kullandı.

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15/01/2021 09:20