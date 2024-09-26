Dr. Ziya Öztürkler: Erdoğan’ın KKTC’yi Tanıma Çağrısı Anlamlı ve Önemlidir



UBP Güzelyurt Milletvekili, eski içişleri bakanı Dr. Ziya Öztürkler, katıldığı televizyon programında sorulan soruları yanıtladı önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapmış olduğu “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıyın” çağrısı ile haklı mücadelemizi tüm dünyaya tekrardan duyurması hem anlamlı hem de önemlidir. Yine Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze ile ilgili açıklamaları, yöneltmiş olduğu “Gazze’dekiler ve işgal atındaki Batı Şeria’dakiler insan değil mi? sorusu ibretliktir.

Gazze’de Dünya seyirci, yitip giden canları sadece izliyor…

Öztürkler, “Burada yitip giden canlar, yıkımlarla ortaya çıkan sağlıksız koşullar, bulaşıcı hastalıklar ve savaşın olumsuz etkileri ile yaşanan göçler, sadece Gazze’deki masum sivillerin değil dünya halklarının sorunu olmalıdır” şeklinde konuştu. “Dünya kamuoyunun Kıbrıs Türklerinin uğradığı katliamlar karşısında tarih boyunca sessiz kalışlarını, bölgesel istikrarı kendi çıkarları doğrultusunda bozacak çabaları iyi yorumlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü varlığı hem Kıbrıs Türklerinin güvenliği, hem de bölgesel huzurun sağlanması adına çok önemlidir.” sözlerine yer verdi.