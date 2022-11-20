Dr.Dizdarlı, ''Uyuz'' hakkında dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, son aylarda ülkemizde ciddi bir ''Uyuz'' patlaması olduğunu belirten Dizdarlı, özellikle sonbahar ve kış aylarında artış göstermesiyle konfeksiyon mağzalarında bulaşlar olabileceğini açıkladı. Uyuz, hakkında bilgiler veren Dizdarlı, belirti gösteren kişilerin uzman bir hekime görünmeleri konusunda uyardı. Açıklama ise şöyle;

''Uyuz, Tıp dilinde Sarkoptes Skabei denilen akarın yaptığı bir cilt hastalığıdır. Hasta olan biriyle doğrudan, ortalama 15 dakikalık bir süre bile yakın temasla (aynı yatakta yatma, ele ele tutuşma, gibi) bulaşabilir. Konfeksiyon mağazalarında elbise deneme sırasında bulaşlar olabileceği de bilimsel makalelerde yer almaktadır.

Kişide kaşıntı ve döküntüye neden olan uyuz hastalığı, özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösterir ve son derece bulaşıcıdır. Dünya çapında oldukça yaygın olarak görülür akarının cildin üst katmanına yerleşmesiyle ortaya çıkan uyuz, akarın ciltte tüneller açarak ilerlemesine bağlı olarak kaşıntıya neden olur. Geceleri daha yoğun bir şekilde kaşıntıya neden olan hastalık, tedavi edilmediğinde döküntü ve yara oluşumunu beraberinde getirir.

Uyuz, kişisel hijyenden bağımsız olarak herkeste görülebilir. Bakım evi ve askeri kışla gibi toplu yaşam alanlarında çok daha kolay yayılan uyuz hastalığı, kedi ve köpek gibi evcil hayvanlardan ziyade insandan insana bulaşır.

Evcil hayvanlardaki akarlar insanlara geçse bile insan cildinin içine giremez ve cilt yüzeyinde uzun süre yaşayamaz. Dolayısıyla var olan tahriş de kısa süre içinde kendiliğinden geçebilir. Ancak insandan insana geçen uyuz hastalığı mutlaka tedavi edilmelidir.

Son aylarda ülkemizde ciddi bir UYUZ patlaması olduğu duyumlarını alıyordum. Hastalığın özellikle okullarda yaygınlaştığını ama bakım evleri ve hastanelere kadar ulaştığını, hatta bir vekilimizin de bulaştığını öğrendim. Bu bilgileri bazı hekim ve eczacı dostlar üzerinden teyid ettim.

Sağlık bakanlığının bu konuda hemen hareketlenmesi gerektiğine inanıyorum. Hastanelerde kayıtlar bilgisayarlardadır. Son bir senede kimlerin nasıl uyuz tanısı aldığı ve sayıları bir “tık” ile elde edebilecekleri bilgidir. Buna yönelik radyo tv spot yayınları yapılmalı, insanların kucaklaşmalarının sakıncaları vurgulanmalıdır. Kıyafetlerin en az 60 derecede yıkanmasının getireceği fayda yanında arkadaşlar arasında ki elbise değişimlerinin sorun yaratabileceği anlatılmalı. Mağazalarda elbise denemeleri en azından bir süre yasaklanmalı, yeni alınan giysi çarşaf ve benzeri şeyler iyice kaynatılmadan kullanılmaması yönünde telkin yapılmalıdır. Okullarda hijenik tedbirler artırılmalı, öğretmenler de bu konuda uyarılıp eğitilmelidir.

Her temasla UYUZ bulaşması olmayabilir. Ama özellikle ortak kullanım alanlarında çok dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Geceleri uyuku kalitenizi bozan, yatağa girince ve sıcak banyoyla artan kaşıntılarınız varsa mutlaka bir uzman hekime görününüz.

İlgililere kolay gelsin.

Sağlıklı günler dilerim.''

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20/11/2022 16:07