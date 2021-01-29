Dr.Şükrü Onbaşı: Yoğun bakımdaki hastalarımız genç

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı BRT’de 14. Saat programına telefonla bağlanarak yoğun bakımdaki hastalarla ilgili bilgi verdi. “Yorgunuz ama moralimizi iyi tutmaya çalışıyoruz. yılmak yok” diyen Doktor Onbaşı, şuana kadar 2’si ağır 8 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

İşte Doktor Şükrü Onbaşı’nın söylediklerinden öne çıka başlıklar:

“YOĞUN BAKIMDA 8 HASTAMIZ VAR”

“Sabah itibarı ile yoğun bakım sayımız 9’a çıkmıştı. Servise bir taburcumuz oldu. Yoğun bakımda 8 hastamız var. İkisinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Yoğun bakım koşullarına göre iyi hastalarımız var ancak servise çıkacak kadar iyi değiller. Orta halli hastalarımız var. Daha tedavisi devam etmesi gereken hastalarımız var”…

“YOĞUN BAKIMDA RİSK GRUBU HASTALARIMIZ YOK”

“Yoğun bakımdaki hastaların maalesef yaş ortalaması düşük. Hepsi risk grubu olarak değerlendirdiğimiz 65 yaş altında. Yani şuan yoğun bakımda risk grubu hastalarımız yok herkes genç. Hastalarımız 35 ve 64 yaş grubu arasında.”

“GÜNLÜK ORTALAMA 1 HASTAYI YOĞUN BAKIMA YATIRIYORUZ”

“Günlük ortalama 1 hastayı yoğun bakıma yatırıyoruz.Pazrtesi gecesi itibarıyla Acil Durum Hastanesine taşındık. Pandemi yoğun bakımı da buraya taşıdık. Nalbantoğlu bümyesinde bizim 6 yatağımız vardı. Buradaki yatak sayımız 24. Şuan için 3’te 1’i dolu yoğun bakımın. 3’te 2’si daha boş.”

“YOĞUN BAKIMA HASTA YATIŞI DEVAM EDERSE HEMŞİRE TAKVİYESİ GEREKECEK”

“Yoğun bakım doluluğu ile alakalı şuan için endişe yok. Yalnız hasta yatışı devam ederse ve edecektir hemşire takviyesi yapılacaktır diğer birimlerden. Ve yolumuza o şekilde devam edeceğiz. Bizim mevcut yoğun bakım hemşiremiz 8-10 hastaya kadar çalışabilir. Bunun üzerine çıkacak olursak diğer yoğun bakımlardan bize takviye verilmesi gerekecek. Hemşire desteğine ihtiyacımız var. Yanlışım yoksa şuan yoğun bakımda 14-15 hemşire hizmet veriyor.”

“GENÇLER BİZE BİRŞEY OLMAZ DEMESİN”

“Kişisel önlemler bütün önlemlerin önünde geliyor. Özellikle genç nüfus bize birşey olmaz demesin. Malesef hastalarımızın hepsi genç.Bu noktada toplumu uyarmakta fayda var”

“ERKEN SÜREDE HASTALARIMIZ KÖTÜLEŞİYOR”

“Hastalık agresif seyrediyor.Tabi ki elimizde bunu açıklayacak somut bir verimiz yok. Gözle görülen bir gerçek var ki çok daha erken sürede hastalarımız kötüleşebiliyor. Testi pozitif çıkıp da hastaneye başvuran hastalarımızın bir çoğunu servislere yatırmak durumunda kalıyoruz. Hastaların çoğunda korona virüse bağlı zatürre var.” “Acil Durum Hastanesinin servislerinde yoğun bakıma girme ihtimali olan birkaç hastamız var. Onları daha yakından gözlemliyor,takip ediyoruz.İhtiyaç halinde tabi ki onları da alabiliriz.

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29/01/2021 16:32