Drag ve Spor Otomobil Derneği 2024 Gala Gecesi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD), organize ettiği 2024 Güven Sigorta Time Attack Şampiyonası’nda başarılı olan sporcular, düzenlenen törenle kupalarını aldı.

2024 Güven Sigorta Time Attack Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından 21 Ocak Salı akşamı ödül töreni düzenlendi. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan ödül töreninde, sezon sonu genel klasman ilk üçüne ve sınıflarında ilk üçe girenlere kupaları takdim edildi.

2025’te 7 yarış yapılacak

Ödül töreni Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan’ın konuşması ile başladı. Yeni Yönetim Kurulu’nu üyelere tanıtan Tufan, Ömer İlhan Sayar’ın Asbaşkan, Kaan Cengiz Ogan’ın Genel Sekreter, Veli Muslu’nun Veznedar, Kemal Akeler’in Sporcu Sorumlusu, Mustafa Tangül’ün Organizasyon Sorumlusu, Mehmet Karadeniz’in Faal Üye, Habib Yıldırımlar ve Serkan Bolkaner’in Yedek Üye olduğunu söyledi. Geride kalan sezonun değerlendirmesini yapan Tufan, yeni sezon ile ilgili bilgiler de verdi. “Oluşan yeni yönetimin önümüzdeki dönemde başarılı birçok organizasyona imza atacağından ve bunun için canla başla çalışacağından hiç şüpheniz olmasın.” diyen İsmet Tufan, 2025 sezonunda derneğin 4 Time Attack ve 3 Drag Yarışı olmak üzere 7 yarış planladığını açıkladı. Ayrıca 2025 yılında Time Attack Yarışları’nda yeni kurallar, yeni kategoriler, hatta yeni lokasyonlar olacağını duyuran İsmet Tufan, yine 4 yarıştan oluşacak şampiyonanın geçen yıl olduğu gibi Güven Sigorta ana sponsorluğunda yapılacağını söyledi. 2025 sezonu 2 Mart 2025 Pazar günü yapılacak olan Auto Show & Time Attack Yarışı ile başlayacak. 6 Nisan tarihinde ise Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda Drag Antrenmanı yapılacak.

Genel Klasman ve Sınıflara kupaları verildi

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, Kurulduğu 2019 yılından bugüne, 9’u Time Attack Yarışı olmak üzere toplam 26 organizasyon düzenledi. Geçtiğimiz sezon ise dört yarıştan oluşan 2024 Güven Sigorta Time Attack Şampiyonası hayata geçirildi ve başarıyla tamamlandı. Şampiyonada genel klasmanın yanı sıra 6 sınıfta da mücadeleler yaşandı. Ön Çeker, Arka Çeker, Dört Çeker sınıfları ile Kadınlar Ön Çeker, Kadınlar Arka Çeker ve Kadınlar Dört Çeker sınıfları da yapıldı ve törende ilk üçe girenlere kupaları takdim edildi. Ödül töreni öncesi sponsorlara ve organizasyon komitesine teşekkür plaketleri takdim edildi. Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay’a, Capital Radio, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Nippon Cars’a, Talmaç Başkaya, Tolga Tekin ve Gökhan Necipoğlu teşekkür plaketlerini aldı. En büyük kupanın sahibi genel klasman şampiyonu olmayı başaran Ahmet Bağrıaçık oldu. İkinci Yaşar Fevzioğlu olurken, üçüncülük kupasının sahibi Enver Haskasap oldu.

2024 Time Attack Şampiyonası Ödülleri:

Genel Klasman

1.Ahmet Bağrıaçık

2.Yaşar Fevzioğlu

3.Enver Haskasap

Arka Çeker Sınıfı

1.Ahmet Bağrıaçık

2.Yaşar Fevzioğlu

3.Sarp Toprak

Dört Çeker Sınıfı

1.Coşkun Gürel

2.Ömer Karanfil

3.Enver Haskasap

Ön Çeker Sınıfı

1.Onat Kutlar

2.Kemal Topcuoğlu