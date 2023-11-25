Drag ve Time Attack ödülleri verildi

2023 sezonunda Drag yarışları ve Time Attack yarışları organize eden Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD), 22 Kasım 2023 Çarşamba akşamı düzenlediği gala gecesi ile ödülleri dağıttı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 22 Kasım 2023 Çarşamba akşamı yapılan ödül töreninde, sezon sonu şampiyonalarda sınıflarında ilk üçe girenlere kupaları takdim edildi. Drag yarışları şampiyonasında; 9 saniye ile 15 saniye arasında toplam 7 sınıfta ilk üçe girenlere kupaları verildi. Time Attack şampiyonasında ise Ön Çeker, Arka Çeker, Dört Çeker sınıfları yanı sıra kadınlarda da sınıflarına göre ilk üçe kupaları takdim edildi.

Verilen kokteylin ardından başlayan etkinliğe yoğun ilgi vardı. Sunumunu Ayşe Karaca’nın yaptığı ödül töreni Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan’ın konuşması ile başladı. Geride kalan sezonun değerlendirmesini yapan Tufan, yeni sezon ile ilgili bilgiler de verdi. Önümüzdeki ay genel kurul yapılacağını duyuran İsmet Tufan, aldığı destek ile yeniden aday olacağını açıkladı. Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin de katkılarıyla yeni pist çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Tufan, önümüzdeki sezon yarışların yeni pistte yapılması hedeflerinin olduğunu açıkladı.

Ardından başlayan ödül töreninde sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Gecede başkan ve yönetim kurulu üyeleri; İsmet Tufan, Talmaç Başkaya, Ömer İlhan Sayar, Kemal Akeler, Kaan Cengiz Ogan, Mehmet Karadeniz, İbrahim Alkan, Samim Mamülcü ve İlke Koçak ile sponsor firmalardan Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu ve ülkemiz Motorsporları camiasının önemli isimlerinden Salih Çeliker kupaları takdim etti.

2023 Time Attack Şampiyonası Ödülleri:

Ön Çeker Sınıfı

1.Behiç Topcu-22

2.Kemal Topcuoğlu-20

3.Konstantin-16

Arka Çeker Sınıfı

1.Ahmet Bağrıaçık-30

2.Sarp Toprak-12

3.Özgür Çetin, Bektaş Talay, Ali Güran Tahsin-8

Dört Çeker Sınıfı

1.Emre Türkelman-28

2.Coşkun Gürel-20

3.Doğa Koyuncu-10

Kadınlar Ön Çeker Sınıfı

1.Jale Kuset-18

2.Zühre Atalay-10

3.Kadrina Göktaş-6

Kadınlar Arka Çeker Sınıfı

1.Huri Bağrıaçık-28

2.Yasemin Yalçınkaya-24

3.Şerife Zihni Mert-8

Kadınlar Dört Çeker Sınıfı

1.Gölgem Paşa-10

2023 Drag Yarışları Şampiyonası Ödülleri:

9 Saniye Sınıfı

1.Aykan Kalay-10

10 Saniye Sınıfı

1.İbrahim Alkan-15

2.Burak Aygür-10

3.Ahmet Esendağlı-8

11 Saniye Sınıfı

1.Akif Şalgamlar-14

2.Mustafa Tangül-10

3.Kaan Soysal-10

12 Saniye Sınıfı

1.Nihat Bürüncük-10

2.Harun Karabulat-8

3.Şevket Kavalcı-6

13 Saniye Sınıfı

1.Yakup Şah-10

2.Melisa Kaplan-10

3.Caner Kaymaz-8

14 Saniye Sınıfı

1.Hüseyin Kanioğlu-16

2.Rikkos Panagiotu-10

3.Doğukan Davman-10

15 Saniye Sınıfı

1.Semiha Nur-18

2.Orkan Büke-10

3.İsmet Talaş-10