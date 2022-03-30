Drag yarışları için geri sayım başladı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonası başlıyor. Sezon öncesi son hazırlıklar için 2 Nisan 2022 Cumartesi günü antrenman organize ediliyor.

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2022 sezonu startını veriyor. 23-24 Nisan 2022 tarihleri arasında, ikinci kez yapılacak olan Cahit Necipoğlu Drag Yarışı’na hazırlık amaçlı organize edilen Antrenman günü, Akıncılar yolundaki tünelde, Mobile Link Cep Shop’un katkılarıyla yapılacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü 13.00-18.00 saatleri arasında yapılacak antrenmana katılım ücretinin 200 TL olacağı ve lisans veya üyelik şartı aranmayacağı duyuruldu. Seyirciler için ise herhangi bir ücret olmayacağı belirtildi.

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30/03/2022 17:16