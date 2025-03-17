''Drama Latte'' yarın son kez sahneleniyor
YAYIN TARİHİ:
17/03/2025
Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Creditwest Bank'ın gönüllü tiyatro çalışanlarının oluşturduğu tiyatro kulübünün sahneye koyduğu "Drama Latte" isimli yarın son kez seyirciyle buluşuyor.
Lefkoşa KTÖS Konferans Salonu'nda sahnelenecek oyun saat 20.00'de başlayacak. Biletler Creditwest Bank şubelerinden, Gişe Kıbrıs'tan veya oyun günü kapıdan 200 TL karşılığında temin edilebilecek.
Oyun, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt'ta toplam 7 kez sahnelendi.
Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, tiyatro oyununa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışanların bu projeye verdiği emeğe teşekkür etti.
YAYIN TARİHİ: