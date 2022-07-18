Drew League nedir? Drew League'de kimler yer alıyor? Drew League'de NBA oyuncuları oynayabiliyor mu?

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, yeni sezon öncesinde Drew League'de parkeye çıktı.



LeBron James'le birlikte Chicago Bulls'tan DeMar DeRozan'ın da yer aldığı MMV Cheaters, Black Pearl'ü 104-102 mağlup etti. James maçı 42 sayı, 16 ribaunt, 4 top çalma ve 3 asistle, DeRozan ise 30 sayı ve 14 ribauntla tamamladı.



Ligin başkanı Dino Smiley, ESPN'e verdiği demeçte bu sene Kyrie Irving'in de parkeye çıkmasını beklediklerini ancak yıldız oyuncunun maçalrda yer almayacağını söyledi.

Drew League nedir?

1973 yılında Los Angeles'ta kurulan Drew League, profesyonel ve amatör basketbolcuların yer aldığı yarı-amatör bir lig. NBA oyuncularının da zaman zaman ligde sahaya çıkmasıyla birlikte popülerliği artan ligde 24 takım yer alırken geçtiğimiz sezon bu sayı 28'e yükseldi.

Lokavt ilgiliyi artırdı

NBA'de 2011'deki lokavtın ardından oyuncuların lige katılmasıyla birlikte organizasyonun popülerliği arttı. Kurulduğu yıldan sonra her sezon, farklı ülkelerden sporcuların da katılmasıyla büyüyen ligde şu ana kadar 20 bine yakın sporcu sahaya çıktı.

Hangi NBA yıldızları Drew League'de oynadı?

Bu sezon tekrar Drew League'de yer alan LeBron James, daha önce 2011'de de maça çıkmıştı. James'e ek olarak daha önce Kobe Bryant, Kevin Durant, Paul George, James Harden, Chris Paul, ve John Wall gibi isimler de Drew League'de yer aldı.

LeBron James ve DeMar DeRozan Drew League'de aynı takımda forma giydiler

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18/07/2022 09:15