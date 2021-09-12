Drian: Taliban yalan söylüyor, onlarla hiçbir ilişkimiz olmayacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Taliban'ın yalan söylediğini, Paris'in yeni kurulan hükümetiyle herhangi bir ilişkisi olmayacağını belirtti.

Le Drian, Afganistan'dan gelecekteki tahliyeleri görüşmek üzere Katar'da gitmeden önce France 5 televizyonuna konuştu.

"FRANSA BU HÜKÜMETİ TANIMAYI VEYA BU HÜKÜMETLE HERHANGİ BİR İLİŞKİ KURMAYI REDDEDİYOR"

"Bazı yabancıların ve Afganların özgürce gitmesine izin vereceklerini ve kapsayıcı ve temsili bir hükümetten söz ettiler, ancak yalan söylüyorlar" diyen Dışişleri Bakanı "Fransa bu hükümeti tanımayı veya bu hükümetle herhangi bir ilişki kurmayı reddediyor" ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında ülkesinin Taliban’a baskıyı sürdürmesi gerektiğini ancak Taliban ile müzakere yürütmediklerini kaydeden Le Drian ayrıca "Taliban'dan harekete geçmelerini istiyoruz. Onların da biraz ekonomik nefes alma alanına ve uluslararası ilişkilere ihtiyacı olacak. Bu onlara bağlı" dedi.

Paris şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişiyi tahliye etti. Bu amaçla da Taliban ile teknik görüşmelerde bulundu.

Le Drian, Afganistan'da hala birkaç Fransız uyruklu ve Fransa ile bağları olan birkaç yüz Afgan'ın kaldığını belirtiyor.

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12/09/2021 15:39