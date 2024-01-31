Dries Mertens gün sayıyor: Sabırsızlanıyorum

Dries Mertens'in sezon sonu sözleşmesi bitecek. Belçikalı oyuncu, sezon öncesindeki transfer tekliflerini reddederek Galatasaray'da kaldı. Sezon sonu emekli olmayı planlayan 36 yaşındaki oyuncu gün saydığını söyledi.



Galatasaraylı Dries Mertens, VTM muhabiri Sergio Herman'ı İstanbul'da ağırladı. Mertens, Türk hamamlarını ve kültürünü tanıttı.



Belçikalı yıldız kariyeri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Futboldan çok eğlendiğini ancak daha fazla özgürlük istediğini ifade eden yıldız oyuncu, "Bu kulübün önceliklerinden biriyim. Yaşım ilerledikçe daha fazla yardımcı olmak istiyorum. Benim yaşımdakiler futbolu bırakıyor. Daha da yavaşlıyorsun ve fiziksel olarak daha fazla acı veriyor. Önceden sahaya adım attığımda ısınmama gerek kalmazdı, şimdi vücudumun yenilenmeye ihtiyacı var. Genç biri yanımdan geçtiğinde artık eğlenceli olmuyor" dedi.

BIRAKMA VAKTİ

Dries Mertens vücudunun artık eskisi gibi olmadığı ve kendisini zorladığını söyledi.



"Tuhaf geliyor ama artık bırakmam gerektiğini hissediyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum, her gün Futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum ama daha fazla özgürlüğe ihtiyacım var. Sakinlik ve ailemin yanında olmak istiyorum."

"GENÇ FUTBOLCULARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

Genç oyunculara yardım etmek istediğini söyleyen Dries Mertens, "10 futbolcudan altısı iflas ediyor ve bu beni sinirlendiriyor. Genç yaşta çok para kazanıyoruz ama kariyerin aniden durunca oyuncular para problemi yaşıyor. Bir defasında soyunma odasına giren bir genç 150 bin Euro'luk araç aldığını söylüyor. Düşünüyorum da ne yapıyorsun? Çoğu futbolcu 25 yaşından sonra paranın değerini anlıyor ama ondan sonra zaten 7-8 yıllık bir kariyerin kalıyor. Futbolda bu çok geç. Genç yaştaki çocuklara yatırım konusunda yardım etmek istiyorum." dedi.