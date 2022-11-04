Drift finali Uluslararası organizasyonla yapılacak

Drift NEU ile Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün ortaklaşa organize ettiği “Drift NEU 2022 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası”nın ikinci ve üçüncü yarışları için geri sayım başladı. 2019 finali gibi görkemli bir organizasyon çalışmaları sürüyor.

Uzun bir aranın ardından Eylül ayı sonunda yapılan yarışla başlayan Drift NEU 2022 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası (Drift NEU 2022 North Cyprus Drift Championship), 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak muhteşem bir hafta sonu ile tamamlanacak. İki yarışın aynı hafta sonunda yapılacağı organizasyon Uluslararası statüde yapılacak. 2019 sezonu finalinde olduğu gibi Avrupa’nın önemli driftçileri ile temas içerisinde olan organizasyon komitesi, Türkiye’den şimdiden 8 pilotun geleceği bilgisini paylaştı. Henüz organizasyon programı ile ilgili bilgilerin netleşmediği bilgisi verilirken, önümüzdeki hafta içi yapılması planlanan sporcu toplantısı ile bazı bilgiler paylaşılacak ve sporcularla fikir alış-verişi yapılacağı öğrenildi.

Bu habere tepkiniz:



04/11/2022 11:43