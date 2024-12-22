Drift NEU 2024 KKTC Drift Şampiyonası tamamlandı

Drift NEU 2024 KKTC Drift Şampiyonası final yarışı nefes kesen iki günün ardından tamamlandı. Yakın Doğu

Üniversitesi Kampüsü içerisinde “MOE Event Park”ta yapılan yarışı Pro kategoride İbrahim Yücebaş, Semi Pro

kategoride Sarp Toprak Ölmez kazandı ve iki isim de kategorilerinde şampiyonluğa ulaşmayı başardılar.

Pro’da Yücebaş, Semi Pro’da Ölmez şampiyon!

İki günlük programla yapılan Drift NEU 2024 KKTC Drift Şampiyonası final yarışı Yakın Doğu Üniversitesi

kampüsünde yer alan “MOE Event Park”ta 21-22 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Ülkemizin en sevilen

Motorsporları organizasyonlarından olan “Drift”te sezonun final yarışı Cumartesi yapılan sıralamalarla başladı.

En yüksek puanı elde eden Enver Haskasap listesinin zirvesinde yer aldı ve ikinci gün için ikili eşleşmeler

belirlendi. 5bin civarı seyirci önünde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yerinde takip ettiği ikili eşleşmeler ise

22 Aralık Pazar günü yapıldı.

Yücebaş şampiyonluğa ulaşmayı başardı

Sezonun finaline yakışır performans sergileyen birbirinden yetenekli pilotların eşleşmeleri ardından Pro

kategoride İbrahim Yücebaş zafere ulaşmayı başardı. Sezonun 3 yarışını da kazanmayı başaran Yücebaş Drift

NEU 2024 KKTC Drift Şampiyonu oldu. Kasım ayında yapılan sezonun ikinci yarışında olduğu gibi yine finale

çıkmayı başaran genç yetenek Altan Çocuk yine hocası İbrahim Yücebaş ile finalde eşleşti. Rakibini oldukça

zorlayan Çocuk ikinci olarak sezonu noktaladı. Yarı finalde iki iddialı pilot büyük şanssızlık yaşadı. Şanzımanı

kırılan Enver Haskasap ve aracı alevlenen Oktay Erülkü üçüncülük yarışına çıkamadı. Sıralama seansı puanı

yüksek olan Enver Haskasap günün üçüncüsü olurken Oktay Erülkü dördüncü oldu.

Sarp Toprak Ölmez Semi Pro Şampiyonu!

9 pilotun mücadele ettiği Semi Pro kategoride rakiplerini tek tek eleyerek finale adını yazdırmayı başaran Sarp

Toprak Ölmez finalde Görkem Eren ile eşleşti. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan ikiliden galip gelen Sarp

Toprak Ölmez oldu ve Drift NEU 2024 KKTC Drift Semi Pro Şampiyonu olmayı başardı. Görkem Eren ikinci

olurken Cengizhan Güngör üçüncü ve Mehmet Yazgan dördüncü oldu. Yarışın ardından ödül töreni İkas

Süpermarket önünde gerçekleştirildi. Törende dereceye girenlere kupalarını Near East Bank Yönetim Kurulu

Başkanı Enver Haskasap ve Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar takdim etti.

Pro Kategori

1.İbrahim Yücebaş

2.Altan Çocuk

3.Enver Haskasap

4.Oktay Erülkü

Semi Pro Kategori

1.Sarp Toprak Ölmez

2.Görkem Eren

3.Cengizhan Güngör

4.Mehmet Yazgan