Drift NEU Final yarışı için Haskasap avantajı elde etti

sıralamalarla başlayan organizasyonda en iyi puanı 3 kez KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap elde etmeyi başardı. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde “MOE Event Park”ta yapılacak yarış için Haskasap avantajı elde etti.

İki günlük programla hazırlanan Drift NEU 2024 KKTC Drift Şampiyonası final yarışı Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan “MOE Event Park”ta 21 Aralık Cumartesi yapılan sıralama seansı ile başladı. Ülkemizin en sevilen Motorsporları organizasyonlarından olan “Drift”te sezonun final yarışı eşleşmelerini belirlemek için yapılan sıralamalarda 18 pilot piste çıktı. Yaklaşık 8 bin kişilik seyirci kapasiteli MOE Event Park 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun finali şampiyonluk düğümünü de çözecek.

Şampiyona lideri İbrahim Yücebaş ile ikinci Enver Haskasap’ın şampiyonluk mücadelesi vereceği yarış, genç yeteneklerin de başarılı performanslarıyla oldukça çekişmeli bir yarış olacağının sinyallerini veriyor. Yapılan sıralama seansında Enver Haskasap 84.33 puanla günün en iyisi olmayı başardı. Genç sporculardan Oktay Erülkü 78 puanla ikinci olurken, bir diğer genç pilot Altan Çocuk 74 puanla üçüncü oldu. Görkem Eren 73.67 puanla dördüncü en iyi puanı elde ederken şampiyona lideri İbrahim Yücebaş 71.67 puanla beşinci oldu. Semi-Pro kategorisi şampiyon adayları Sarp Toprak Ölmez kategorisinde ikinci en iyi puanı elde ederken, Yaşam Karakurt kategorisinde beşinci sırada kaldı. İki kategoride de şampiyonluk için büyük bir mücadele yaşanacak.

15 yaşına kadar giriş biletlerinin ücretsiz olduğu organizasyonda 22 Aralık 2024 Pazar sabahı saat 10.00’da resmi antrenmanlar başlayacak. 11.30’da seyirci selamlanın ardından Semi Pro İkili mücadeleleri 12.30’da, Pro Kategori ikili mücadeleleri ise 14.00’de başlayacak. Yarışın ödül töreni 16.30’de İkas Süpermarket önünde gerçekleştirilecek ve organizasyon “After Party” ile tamamlanacak.

Program

22 Aralık Pazar

10.00 Resmi Antrenmanlar

11.30 Seyirci selamlama

12.30 Semi-Pro ikililer

14.00 Pro ikililer

16.30 Ödül Töreni

17.00 After Party

Sıralama Puanları: