Drift NEU KKTC 2024 Drift Şampiyonası 2. Yarışı sıralamaları yapıldı

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23/11/2024

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Drift NEU KKTC 2024 Drift Şampiyonası 2. Yarışı sıralamaları yapıldı

 

Drift NEU 2024 KKTC Drift Şampiyonası ikinci yarışı, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü yapılan sıralama seansı ile başladı. Sezonun ikinci yarışı Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde uluslararası standartlarda hazırlanan pistte 10bin kişilik tribünler önünde yapılacak. İlk gün yapılan sıralama seansında İbrahim Yücebaş zirvede yer almayı başardı 

Drift NEU organizasyonu ile iki gün olarak planlanan sezonun ikinci yarışı 23 Kasım 2024 Cumartesi günü yapılan sıralamalarla başladı. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde, İkas Süermarket yanında, Dr.Suat Günsel Camii ve MOE Açık hava sahnesi önünde hazırlanan pistte yapılan sıralamalarda 23 pilot piste çıktı.  Yaklaşık 10bin kişilik tribün kapasiteli, dünya standartlarında güvenliği ve oldukça detaylı düşünülerek hazırlanan organizasyonda pilotlar ikişer kez piste çıkarak en iyi puanı elde etmeye çalıştı.

 

İlk sırayı Yücebaş aldı

Drift NEU 2024 Kuzey kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı için piste çıkan pilotlardan, 2 kez KKTC Drift Şampiyonu İbrahim Yücebaş 82.7 puan ve 78.7 puan elde ederek zirvede yer almayı başardı. Nefes kesen mücadele sonunda 3 kez KKTC Drift şampiyonu Enver Haskasap da 82.7 puan elde etti ve zirveyi paylaştı. Ancak Haskasap’ın ikinci puanı daha düşük olduğu için ikinci sırayla yetindi. Ahmet Öksüzoğluları 73.7 puan, Yusuf Çocuk 71 puan, Ahmet Bağrıaçık 70.3 puan, Fahim Reza 70 puan, Altan Çocuk 63 puan ve Celal Erülkü 62.7 puanla ilk sekiz sırayı oluşturdular.

 

Sıralama puanlarına göre eşleşmeler belirlendi

24 Kasım 2024 Pazar sabahı saat 09.30’da resmi antrenmanlarla ikinci gün heyecanı başlayacak. 11.00’de seyirci selamlanın ardından Semi Pro İkili mücadeleleri 12.30’da, Pro Kategori ikili mücadeleleri ise 14.30’da başlayacak. Sıralamalarda elde edilen puanlara göre önce Semi-Pro kategoride eşleşmeleri ardından da Pro kategori eşleşmeleri yapılacak. Ülkemizn şampiyon pilotları ve bir çok başarılı sporcusunun yanı sıra Türkiye’den yarışa katılan 5 sporcu ile bu nefes kesecek heyecanın tamamlanmasının ardından yarışın ödül töreni 16.30’de İkas Süpermarket önünde gerçekleştirilecek ve organizasyon “After Party” ile tamamlanacak.

 

Program-24 Kasım Pazar

09.30 Resmi Antrenmanlar

11.00 Seyirci selamlama

12.30 Semi-Pro ikililer

14.30 Pro ikililer

16.30 Ödül Töreni

17.00 After Party

 

Sıralama Puanları:

Sıra

Pilot

No.

Sınıf

Yüksek Puanı

2.Puanı

1

İbrahim Yücebaş

1

Pro

82.7

78.7

2

Enver Haskasap

2

Pro

82.7

0

3

Ahmet Öksüzoğulları

7

Pro

73.7

53.3

4

Yusuf Çocuk

10

Pro

71.0

68.3

5

Ahmet Bağrıaçık

8

Pro

70.3

69.0

6

Fahim Reza

4

Pro

70.0

46.7

7

Altan Çocuk

11

Pro

63.0

61.0

8

Celal Erülkü

6

Pro

62.7

35.3

9

Berkay Akbulut

20

Semi-Pro

62.0

51.0

10

Abdullah Bostan

22

Semi-Pro

62.0

0

11

Oktay Erülkü

5

Pro

60.3

56.3

12

Sarp Toprak Ölmez

15

Semi-Pro

56.3

0

13

Mehmet Yazgan

23

Semi-Pro

54.3

47.0

14

Erol Özteknik

12

Pro

53.3

0

15

Akay Akbil

3

Pro

46.0

42.0

16

Malika Rajabi Movahed

27

Semi-Pro

40.3

0

17

Cengizhan Güngör

18

Semi-Pro

34.7

0

18

Hayrettin Oben Bardak

26

Semi-Pro

23.3

0

19

Onur Gani

14

Pro

0

0

20

Yaşam Karakurt

16

Semi-Pro

0

0

21

Görkem Eren

19

Semi-Pro

0

0

22

Ahmet Coşkun Özata

21

Semi-Pro

0

0

23

Salahi Karalım

25

Semi-Pro

0

0

 

23/11/2024 20:22
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TAGS: Drift NEU KKTC, 2024, Drift Şampiyonası, 2. Yarışı
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