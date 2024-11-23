Drift NEU KKTC 2024 Drift Şampiyonası 2. Yarışı sıralamaları yapıldı

Drift NEU 2024 KKTC Drift Şampiyonası ikinci yarışı, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü yapılan sıralama seansı ile başladı. Sezonun ikinci yarışı Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde uluslararası standartlarda hazırlanan pistte 10bin kişilik tribünler önünde yapılacak. İlk gün yapılan sıralama seansında İbrahim Yücebaş zirvede yer almayı başardı

Drift NEU organizasyonu ile iki gün olarak planlanan sezonun ikinci yarışı 23 Kasım 2024 Cumartesi günü yapılan sıralamalarla başladı. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde, İkas Süermarket yanında, Dr.Suat Günsel Camii ve MOE Açık hava sahnesi önünde hazırlanan pistte yapılan sıralamalarda 23 pilot piste çıktı. Yaklaşık 10bin kişilik tribün kapasiteli, dünya standartlarında güvenliği ve oldukça detaylı düşünülerek hazırlanan organizasyonda pilotlar ikişer kez piste çıkarak en iyi puanı elde etmeye çalıştı.

İlk sırayı Yücebaş aldı

Drift NEU 2024 Kuzey kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı için piste çıkan pilotlardan, 2 kez KKTC Drift Şampiyonu İbrahim Yücebaş 82.7 puan ve 78.7 puan elde ederek zirvede yer almayı başardı. Nefes kesen mücadele sonunda 3 kez KKTC Drift şampiyonu Enver Haskasap da 82.7 puan elde etti ve zirveyi paylaştı. Ancak Haskasap’ın ikinci puanı daha düşük olduğu için ikinci sırayla yetindi. Ahmet Öksüzoğluları 73.7 puan, Yusuf Çocuk 71 puan, Ahmet Bağrıaçık 70.3 puan, Fahim Reza 70 puan, Altan Çocuk 63 puan ve Celal Erülkü 62.7 puanla ilk sekiz sırayı oluşturdular.

Sıralama puanlarına göre eşleşmeler belirlendi

24 Kasım 2024 Pazar sabahı saat 09.30’da resmi antrenmanlarla ikinci gün heyecanı başlayacak. 11.00’de seyirci selamlanın ardından Semi Pro İkili mücadeleleri 12.30’da, Pro Kategori ikili mücadeleleri ise 14.30’da başlayacak. Sıralamalarda elde edilen puanlara göre önce Semi-Pro kategoride eşleşmeleri ardından da Pro kategori eşleşmeleri yapılacak. Ülkemizn şampiyon pilotları ve bir çok başarılı sporcusunun yanı sıra Türkiye’den yarışa katılan 5 sporcu ile bu nefes kesecek heyecanın tamamlanmasının ardından yarışın ödül töreni 16.30’de İkas Süpermarket önünde gerçekleştirilecek ve organizasyon “After Party” ile tamamlanacak.

Program-24 Kasım Pazar

09.30 Resmi Antrenmanlar

11.00 Seyirci selamlama

12.30 Semi-Pro ikililer

14.30 Pro ikililer

16.30 Ödül Töreni

17.00 After Party

Sıralama Puanları:

Sıra Pilot No. Sınıf Yüksek Puanı 2.Puanı 1 İbrahim Yücebaş 1 Pro 82.7 78.7 2 Enver Haskasap 2 Pro 82.7 0 3 Ahmet Öksüzoğulları 7 Pro 73.7 53.3 4 Yusuf Çocuk 10 Pro 71.0 68.3 5 Ahmet Bağrıaçık 8 Pro 70.3 69.0 6 Fahim Reza 4 Pro 70.0 46.7 7 Altan Çocuk 11 Pro 63.0 61.0 8 Celal Erülkü 6 Pro 62.7 35.3 9 Berkay Akbulut 20 Semi-Pro 62.0 51.0 10 Abdullah Bostan 22 Semi-Pro 62.0 0 11 Oktay Erülkü 5 Pro 60.3 56.3 12 Sarp Toprak Ölmez 15 Semi-Pro 56.3 0 13 Mehmet Yazgan 23 Semi-Pro 54.3 47.0 14 Erol Özteknik 12 Pro 53.3 0 15 Akay Akbil 3 Pro 46.0 42.0 16 Malika Rajabi Movahed 27 Semi-Pro 40.3 0 17 Cengizhan Güngör 18 Semi-Pro 34.7 0 18 Hayrettin Oben Bardak 26 Semi-Pro 23.3 0 19 Onur Gani 14 Pro 0 0 20 Yaşam Karakurt 16 Semi-Pro 0 0 21 Görkem Eren 19 Semi-Pro 0 0 22 Ahmet Coşkun Özata 21 Semi-Pro 0 0 23 Salahi Karalım 25 Semi-Pro 0 0