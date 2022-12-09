Drift NEU Kuzey Kıbrıs Uluslararası Drift Yarışı basına tanıtıldı

Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek Uluslararası yarışı basına tanıtıldı. Yakın Doğu Otomobil Müzesi’nde yapılan toplantıya Avrupa’nın yıldız pilotları da katıldı

Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın heyecanla beklenen Uluslararası organizasyonu çalışmaları sürüyor. Avrupa, Türkiye ve İran’ın önemli Drift pilotlarının da araçlarıyla mücadele edeceği organizasyon 10-11 Aralık tarihleri arasında Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü yapacağı yarış, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda yapılacak. İki günlük programla planlanan organizasyonun ilk günü Drift NEU 2022 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası ikinci ayağı yapılacak ve Türkiye ile İran’ın önemli pilotları mücadele edecek. İkinci gün ise Avrupa’dan gelen yıldızların da dahil olacağı Allstar mücadelesi yapılacak.

Basın toplantısı Yakın Doğu Otomobil Müzesi’nde yapıldı

Organizasyon öncesi düzenlenen toplantı ile yarış basına tanıtıldı. Toplantıda; Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı, Organizatör Drift NEU adına ve 3 kez KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü adına İrfan Topcu, Avrupa’dan yarış için ülkemize gelen James Deane, Duane Mckeever ile Tomás Kiely ve KKTC Şampiyonları İbrahim Yücebaş, Akay Akbil ile Kerim Beşok hazır bulundu.

İrfan Topcu: Çıtayı yükseltmek için kolları sıvadık

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü sportif direktörü ve yarışın direktörü İrfan Topcu: “Sezon başında çıtayı yükseltmek için yaptığımız program ile, sporcumuz ve Avrupa’da ülkemizi başarıyla temsil eden Enver Haskasap’ın girişimleri ile dünya starlarının da ülkemize geldiği bir organizasyonu hazırladık. Yarışımızda 33 pilot yarışacak. Bunlardan 2 tanesi İran’dan, 7 tanesi Türkiye’den, 3 tanesi Avrupa’dan ve 21 tanesi de bizim yerli pilotlarımız olacak. Organizasyonun ilk günü olan Cumartesi günü tüm pilotların katılacağı sıralamalar olacak ve ardından yerel şampiyonamızın ikinci ayağını gerçekleştireceğiz, Pazar günü ise Drift NEU Uluslararası Allstar Kupası’nı gerçekleştireceğiz.” dedi

Sertaç Bozatlı: Çok büyük bir şov olacak

Öncelikle bu uluslararası organizasyonun gerçekleşmesinde katkı koyan tüm paydaşları tebrik etmek istiyorum. Bu birkaç gün içerisinde gerek Drift NEU’nun, gerekse Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sürece nasıl katkı koyduğunu bire bir yaşayanlardan biriyim. Çok büyük emekleri var. Çok büyük katılımcılar var. Gerek ülkemizin değerli sporcuları, gerek Türkiye’den gelen değerli dostlarımız, gerek üçüncü ülkelerden gelen çok üstün başarılar elde etmiş, çok değerli katılımcılar var. Bu organizasyonun ülkemizin tanıtımı için, ülkemizde Motorsporlarının ne seviyeye geldiğini ortaya koymak için çok büyük bir şov olacak. Bizler de KKTC Devleti olarak bu tür organizasyonlara desteklerimizi sürdüreceğimiz belirtmek isterim. Tüm katılımcılara başarılar dilerim” dedi

Enver Haskasap

Ülkemizde bu sporun başladığı 10 sene önce girdiğim ilk yarışımdan bu yana sporumuz çok gelişti. Gerek dostlarımızın yurt dışında yarışmaları, gerek bizim yurt dışında yarışlarımızla kurduğumuz bağlantılarla ve yaklaşık 5 senedir bizimle olan ve dünyadaki Drift kurallarını ülkemize getiren, standartları yakalamamızda çok katkısı olan Niall Gunn arkadaşımızla bu seviyelere geldik. Benim bu spora başladığımda videolarını izlediğim ve kendime örnek aldığım James Deane bugün bizimle ve yarışımızda kendi aracıyla mücadele edecek. 2019’da ilk kez Cumhurbaşkanlığı katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Drift NEU Uluslararası Allstar organizasyonumuzun ardından pandemi nedeniyle ara verdiğimiz sporumuzu bu kez daha görkemli bir yarışla ve yine Cumhurbaşkanlığımızın da katkılarıyla hazırlamaya çalıştık. Avrupa’dan ve Türkiye’den bizi kırmayıp gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.

Yarışçılar da heyecanla bu organizasyonu beklediklerini söylediler

Enver Haskasap’ın yanı sıra şampiyonlarımız Akay Akbil, İbrahim Yücebaş ve Kerim Beşok bir birlerine meydan okurken, Avrupa’dan yarışa katılmak için ülkemize gelen; James Deane, Duane Mckeever ve Tomás Kiely sabırsızlıkla piste çıkacakları saati beklediklerini ve bu güzel organizasyonda yer alacak olmalarından mutluluk duyduklarını belirttiler.

Program

10 Aralık 2022 Cumartesi günü 08.00-10.00 saatleri arasında resmi antrenmanlar yapılacak. 10.00-12.00 saatleri arasında sıralama seansı yapılacak. Yerel şampiyonamızın eşleşmelerinin yapılacağı ilk gün 13.00-15.00 saatleri arasında Semi-Pro kategorisi ve 15.00-17.00 saatleri arasında Pro kategorisi eşleşmeleri yapılacak. Avrupa yıldızlarının da mücadele edeceği 11 Aralık 2022 Pazar günü resmi antrenmanlar 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak. 12.30-13.00 saatleri arasında tüm pilotlar piste çıkarak seyirciyi selamlayacak ve 13.00-16.00 saatleri arasında nefesleri kesecek büyük mücadele yapılacak. Cumartesi günü giriş biletinin 100 TL, Pazar günü 150 TL olarak açıklandığı organizasyonda iki günlük biletlerin 200 TL olacağı ve girişte temin edilebileceği açıklanırken, 15 yaş altı seyircilerin ücretsiz girebileceği duyuruldu.

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09/12/2022 15:18