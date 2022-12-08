Drift NEU Kuzey Kıbrıs Uluslararası Drift Yarışı için heyecan artıyor

Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek Uluslararası yarışı için geri sayım sürüyor. Dünyaca ünlü yıldız James Deane, Avrupa’nın önemli yıldızları Duane Mckeever ile Tomás Kiely ve Türkiye’den yarışçılar ülkemize geldi.

Drift NEU’nun organize ettiği ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü yapacağı yarış, 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da bulunan Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek. Cumartesi ve Pazar 2 ayrı yarış şeklinde yapılacak yarış hazırlıklar sürüyor.

Avrupa ve Türkiye’nin en iyileri, Kuzey Kıbrıs şampiyonlarına karşı

Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın uluslararası yarışında dünyaca ünlü yıldız James Deane, Avrupa’nın önemli yıldızları Duane Mckeever ile Tomás Kiely ve Türkiye’den önemli 8 yarışçı ülkemize gelerek Kuzey Kıbrıs’ın şampiyonları; Enver Haskasap, İbrahim Yücebaş, Kerim Beşok, Akay Akbil ve başarılı Drift pilotlarımıza karşı yarışacaklar.

Program

9 Aralık 2022 Cuma günü sabah saatlerinde teknik kontroller başlayacak organizasyon 14.00’e kadar serbest antrenmanlarla devam edecek. 14.00-15.00 arası sporcu bilgilendirme toplantısı yapıldıktan sonra 16.00-19.00 saatleri arasında konvoy halinde şehir turu yapılacak ve araçlar Lefkoşa Dereboyu’nda sergilenecek.

10 Aralık 2022 Cumartesi günü 08.00-10.00 saatleri arasında resmi antrenmanlar yapılacak. 10.00-12.00 saatleri arasında sıralama seansı yapılacak. Yerel şampiyonamızın eşleşmelerinin yapılacağı ilk gün 13.00-15.00 saatleri arasında Semi-Pro kategorisi ve 15.00-17.00 saatleri arasında Pro kategorisi eşleşmeleri yapılacak.

Avrupa yıldızlarının da mücadele edeceği 11 Aralık 2022 Pazar günü resmi antrenmanlar 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak. 12.30-13.00 saatleri arasında tüm pilotlar piste çıkarak seyirciyi selamlayacak ve 13.00-16.00 saatleri arasında nefesleri kesecek büyük mücadele yapılacak.

Cumartesi günü giriş biletinin 100 TL, Pazar günü 150 TL olarak açıklandığı organizasyonda iki günlük biletlerin 200 TL olacağı ve girişte temin edilebileceği açıklanırken, 15 yaş altı seyircilerin ücretsiz girebileceği duyuruldu.

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08/12/2022 15:43