Drift NEU’dan Yıldızlar Geçidi, James Deane Kıbrıs’a geliyor

Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonasının 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştirilecek organizasyonunda Amerika, Avrupa ve İrlanda Drift Şampiyonu James Deane, İrlanda ve İngiltere Şampiyonu Duane Mckeever ve Avrupa’nın genç yıldızlarından Tomas Kiely de pilotlarımız ve Türkiye’den katılacak ekiplerle birlikte yarışacaklar.

Geçmiş senelerde de Avrupa’da ülkemizi başarı ile temsil eden ve podyum derecesi olan, ayrıca 2022 Avrupa Drift Şampiyonası’nda da KKTC bayrağı ile yarışan Enver Haskasap’ın Drift takımı olan Drift NEU’nun temasları ile dünya yıldızları ülkemize geliyor. Amerika, Avrupa ve İrlanda Drift Şampiyonu James Deane, İrlanda ve İngiltere Şampiyonu Duane Mckeever ve Avrupa’nın genç yıldızlarından Tomas Kiely’nin ülkemizde yapılacak olan organizasyona katılımları netleşirken, bu durum Dünya Motorsporları camiasında büyük yankı yarattı. Kariyerine İrlanda Drift Şampiyonluğu ile başlayan James Deane, 3 Kez Amerika Formula Drift Şampiyonu olup bu unvanı üst üste 3 yıl kazanan tek pilot olarak kariyerine devam ediyor. Avrupa’da da Drift Masters ve Drift Allstars serilerinn ve Ortadoğu Drift Şampiyonu olan sporcu, dünyanın en iyi Drift pilotları arasında gösteriliyor. James Deane gibi Duane Mckeever ve Tomas Kiley de kendi araçları ile yarışa katılacaklar.

Şampiyonlarımız da pistte olacak

Yarışın favorilerinden olarak gösterilen 3 kez KKTC Drift Şampiyonu pilotumuz ve Avrupa Drift Şampiyonası pilotlarından Enver Haskasap’ın yanı sıra ülkemizin şampiyon pilotlarından Akay Akbil, İbrahim Yücebaş ve Kerim Beşok’un da organizasyonda yer alacağı belirtildi. Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Şampiyonu ve Türkiye’nin başarılı pilotlarının da Kıbrıs’ta olacağı, şu ana kadar Türkiye’den katılacaklarını belirten pilotların sayısının 9 olduğu ve bu sayının da artabileceği belirtildi.

Drift NEU’nun organize ettiği ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü yapacağı, 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Pisti’nde yapılacak. Cumartesi ve Pazar 2 ayrı yarış şeklinde gerçekleştirilecek organizasyon için büyük bir hazırlık yapıldığı, özellikle yoğun bir katılım beklendiği için seyirci alanlarının genişletilmeye başlatıldığı da açıklandı.

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21/11/2022 10:56