Drift özel pistte yapılacak 

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22/11/2024

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Drift özel pistte yapılacak 

 

Drift Neu organizasyonuyla ve Telsim'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen KKTC Drift Şampiyonası'nın 2. yarışı, KKTC şampiyonları Enver Haskasap, İbrahim Yücebaş, Akay Akbil, Kerim Beşok, Celal Bozbeyli gibi yerel yıldızların ve Türkiye'nin iddialı pilotlarının katılımıyla gerçekleşecek. 23-24 Kasım tarihlerinde Yakın Doğu Kampüsü İkas Supermarket yanında özel hazırlanan Drift pisti içerisinde yapılacak yarışlara saat 10.00'da start verilecek.

22/11/2024 11:18
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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