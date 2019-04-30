Drift yarışı nefes kesti

2019 KKTC Drift Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü Cemsa Sporting Center’de 20 yarışçının katılımıyla yapılan sezonun ilk yarışıyla başladı. İlk kez Pro ve Semi-Pro olmak üzere iki kategoride yapılan yarışa gün boyu binlerce seyirci akın etti. Pro kategori sıralamalarında günün en iyisi 94 puanla Enver Haskasap oldu.

Semi-Pro kategoride ise 73 puanla Fahri Efendi sıralamaların en iyisi oldu. Finalde ise Bekir Özsusuzlu ile Akay Akbil eşleşti. Fakat ikili start aldıktan sonra Akbil’in aracında oluşan mekanik arıza ile mücadelelerini tamamlayamadı. Böylece günün birincisi Özsusuzlu, ikincisi Akbil oldu. Üçüncülük ise son şampiyon Enver Haskasap’ın oldu. Semi Pro kategoride finalde Fahri Efendi ile Ahmet Bağrıaçık arasındaki çekişmeli yarışı Ahmet Bağrıaçık kazandı. Üçüncülüğü ise Buğra Döveç elde etti.



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