Dron uçuracaklar veya hava sporları ile ilgilenenler dikkat!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Pazartesi başlayacak olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası 2021 Tatbikatı nedeniyle NOTAM (Havacılara Bildiri) yayımlayarak tüm ilçelerde dron uçuşları ve deniz paraşütü dahil tüm hava sporlarının yasaklandığını duyurdu.

Tatbikat nedeniyle alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde yayımlanan NOTAM, 20 Eylül 2021 Saat 06:33 ile 25 Eylül 2021 saat 18:40 arasında geçerli olacak.

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19/09/2021 09:47