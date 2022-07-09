Drone ile kanser ilaçlarını teslim edecekler

Kuruluş, eski NHS doktorları ve eski Google çalışanları tarafından kurulan bir drone teknolojisi girişimi olan Apian ile ortaklık kurdu. Test uçuşları kısa süre içinde başlayacak ve sistemin ilaçlar için yolculuk sürelerini azaltacağı, maliyetleri azaltacağı ve kanser hastalarının çok daha fazla yerel olarak tedavi görmesini sağlayacağı umuluyor.

Wight Adası, İngiltere’nin güney kıyısından iki mil uzakta, nüfusu 150.000’in biraz altında olan bir ada. Çoğu kemoterapi ilacının raf ömrünün kısa olması nedeniyle, ilaçlar ya adaya ihtiyaç halinde getiriliyor ya da hastalar feribotla anakaraya gidiyor. Bu yolculuk dört saat kadar sürebilirken, bir drone uçuşu Queen Alexandra Hastanesi’nden St. Mary’s Hastanesi’ne yaklaşık yarım saat sürüyor. Çok geçmeden ve hayati tıbbi malzemeleri çok kısa sürede teslim etmenin mümkün olup olmadığını görmek için Northumbria’da ek bir pilot program yapılacak.

Bu, hayati ilaçları geleneksel bir kuryeden daha hızlı teslim etmek için dronların ilk kez kullanılması değil. Merck ve drone şirketi Volansi, Kuzey Carolina kırsalındaki hastalara soğuk zincir ilaç teslimatını test etmeye başladı. Benzer şekilde, drone teknolojisi, kan kaynaklarının Ruanda’da taşınmasına, Florida’daki yaşlı vatandaşlara reçete verilmesine ve COVID-19 sırasında tedarik düşüşlerinin atlatılmasına yardımcı oldu.

Benzer şekilde, Birleşik Krallık’taki Royal Mail, paketleri uzak bölgelere ulaştırmak için otonom teslimat drone’larını kullanarak test yaptı. Buna Scilly, Shetland, Orkney ve Hebrides adalarına hayati erzak sağlanması da dahil. NHS denemesine çok benzeyen Royal Mail, dronları kullanmanın, özellikle altyapı maliyetlerinin düşünülemeyecek kadar aşırı olduğu uzak bölgelerde, karbon emisyonlarını azaltacağını ve teslimat sürelerini hızlandıracağını söyledi.

Bu habere tepkiniz:



09/07/2022 15:42