DSÖ: 2014'ten bu yana 70 bin düzensiz göçmen öldü

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18/12/2024

DSÖ: 2014'ten bu yana 70 bin düzensiz göçmen öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2014'ten bu yana 70 binden fazla düzensiz göçmenin öldüğünü bildirirken güvenli, düzenli ve onurlu göçü sağlama çağrısında bulundu.

DSÖ, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla X'ten paylaşım yaptı.

Hiçbir yolculuğun trajediyle sonuçlanmaması gerektiği belirtilen paylaşımda, "2014'ten bu yana 70 binden fazla göçmen öldü. Güvenli, düzenli ve onurlu göçü sağlayalım. Sağlık haklarını koruyalım, daha fazla ölümü önleyelim." ifadeleri kullanıldı.

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TAGS: DSÖ: 2014’ten bu yana 70 bin düzensiz göçmen öldü
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