DSÖ, bu yıl Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanının ölmüş olabileceğini tahmin etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyadaki 135 milyon sağlık personelinden "80 ile 180 bin sağlık ve bakım çalışanının Ocak 2020 ile Mayıs 2021 arasındaki dönemde Covid-19'dan ölmüş olabileceğini" tahmin etti.

DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı dağıtımdaki küresel eşitsizliği eleştirerek, öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanması gerektiğini söyledi:

“119 ülkeden elde edilen veriler, dünya genelinde ortalama olarak her beş sağlık ve bakım çalışanından ikisinin tam olarak aşılandığını gösteriyor. Ancak elbette bu ortalama, bölgeler ve ekonomik gruplar arasındaki büyük farklılıkları maskeliyor.

Afrika'da her 10 sağlık çalışanından birinden daha azı tam olarak aşılandı. Buna karşın çoğu yüksek gelirli ülkede sağlık çalışanlarının yüzde 80'inden fazlası tam aşılı. Tüm ülkeleri, yoksul ülkelerdeki risk altındaki grupların yanı sıra tüm sağlık ve bakım çalışanlarının önceliklendirilmesini sağlamaya çağırıyoruz.”

"AŞI DAĞITIMINI KONTROL EDEN HÜKÜMETLERİN VE ŞİRKETLERİN SUÇU"

Bununla birlikte Tedros, ilk aşıların DSÖ tarafından onaylanmasından bu yana 10 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, milyonlarca sağlık çalışanının hala aşılanmamış olmasının, küresel doz arzını kontrol eden ülkeler ve şirketler hakkında bir "iddianame" olduğunu vurguladı.

HARAP OLDULAR, PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜLER

Uluslararası Hemşireler Konseyi Başkanı Annette Kennedy ise kurumun hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları için yas tuttuğunu söyleyerek, “Gereksiz yere öldüler, birçoğunu kurtarabilirdik. Bu durum, en büyük fedakarlığı hayatlarıyla ödeyen sağlık çalışanlarını korumak için özen göstermeyen hükümetlerin suçu. Harap oldular, fiziksel ve psikolojik olarak şiddet gördüler. Şimdi, yüzde 10’unu daha çok kısa bir süre içinde kaybedebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, DSÖ, her ülkenin yıl sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ının aşılamış olmasını istiyor, ancak Tedros 82 ülkenin başta yetersiz tedarik nedeniyle bu hedefi kaçırma riski altında olduğunu söyledi.

AFP tarafından derlenen resmi kaynaklardan alınan bir hesaplamaya göre, Aralık 2019'da Çin'de salgının ortaya çıkmasından bu yana Covid-19 en az 4,9 milyon insanı öldürürken, yaklaşık 242 milyon vaka kaydedildi.

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23/10/2021 09:21