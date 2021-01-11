DSÖ, coronanın detaylarını öğrenmek için perşembe günü Çin’e gidiyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun resmi web sitesinde yayınlanan habere göre, DSÖ'nün uluslararası uzmanlardan kurduğu bir ekip 14 Ocak'ta Çin'i ziyaret ederek, Covid-19 virüsünün kaynağına ilişkin çalışmalar yürütmek üzere Çinli bilim insanlarıyla bilimsel iş birliği yapacak.

Söz konusu ekibin ziyareti 2021’in ilk haftasında gerçekleştirilecekti fakat bazı “teknik” sebepler ile bu ziyaret ertelendi. Bu durum uluslararası kamuoyunda “Çin, DSÖ’ye izin vermedi” şeklinde yorumlandı.

Ziyaretin ertelenmesi ile ilgili soruları yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, “Geçen yıl, yeni tip corona virüsünün kaynağını incelemek için DSÖ uzmanlarını iki kez Çin’e davet ettik. Ekim ayından bu yana, her iki taraftan uzmanlar dört video konferans gerçekleştirdi. Son zamanlardaki iş birliğine gelince, Çin’deki ilgili birimler, daima DSÖ ile yakın iş birliğini sürdürüyor. Ancak Çin'de son zamanlarda birçok bölgede ortaya çıkan vakaların, virüsün yeniden yayılmasına dair endişeleri gündeme getirdiğini, birçok eyaletin salgınla mücadelede ‘savaş durumuna' girdiğini biliyorsunuz. Çin'deki salgın önleme birimleri ve uzmanları, salgınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullanmıştı.

Chunying, “İlgili birimler, DSÖ ile iletişimi sürdürüyor. Bildiğim kadarıyla, iki taraf, uzman grubunun Çin ziyaretinin somut tarihine ve ilgili düzenlemelere dair yakın temasta bulunuyor. Elbette iki tarafın bu konudaki düzenlemeleri bir an önce saptamasını umuyoruz” şeklinde konuşmuştu.

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11/01/2021 09:48