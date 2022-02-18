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DSÖ: Covid vakalarının fazla olduğu ülkeler izolasyon süresini düşürebilir

Türkiye’de izolasyon süresi bir süredir yedi gün olarak uygulanıyor

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18/02/2022

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DSÖ: Covid vakalarının fazla olduğu ülkeler izolasyon süresini düşürebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid vakalarının çok yüksek olduğu ülkelerde izolasyon süresinin 14 günden düşürülebileceğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, DSÖ, vaka sayılarının çok fazla olduğu ve zorunlu hizmetlerin baskı altında olduğu ülkelerde izolasyon kurallarının değişebileceğini açıkladı.

DSÖ’nün verdiği örnekte izolasyonun 10 güne düşürülebileceği, negatif test sonucu ve semptomsuzluk durumunda yedi güne inebileceği belirtildi.

DSÖ, vaka yoğunluğu durumunda ülkelerin temas takip uygulamalarını da hafifletebileceğini söyledi.

Türkiye’de izolasyon süresi bir süredir yedi gün olarak uygulanıyor.

18/02/2022 11:17
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TAGS: Dünya Sağlık Örgütü
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