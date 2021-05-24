DSÖ Direktörü: Dünya, salgında hala çok tehlikeli bir durumda

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın koronavirüs salgınında hala çok tehlikeli bir durumda bulunduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu yıl, şu ana kadar 2020'deki toplam rakamdan daha fazla koronavirüs vakasının bildirildiğine dikkat çeken Ghebreyesus, ölümlerin de haftalar içerisinde geçen yılki toplam sayıyı geride bırakacağını söyledi.

DSÖ Genel Direktörü, aşı dağıtımındaki "skandal eşitsizliklerin" salgının sürmesine yol açtığını vurguladı; DSÖ üyelerini aşı kampanyalarını destekleyerek her ülkede yıl sonuna kadar en az yüzde 30 aşılama oranına ulaşılmasını sağlamaya çağırdı.

Ghebreyesus ayrıca, COVID-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

DSÖ: Ölümler 2-3 fazla olabilir

Geçtiğimiz günlerde de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel COVID-19 artan ölüm oranı tahminlerini içeren raporunu yayınladı. Raporda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

COVID-19 kaynaklı yaklaşık 3,4 milyon ölüm sayısının muhtemelen önemli ölçüde eksik sayıldığı ifade edilen raporda, ölüm sayısının bundan en az 2-3 kat daha yüksek olduğu belirtilmişti.

DSÖ yetkilisi Samira Asma, ölüm sayılarının 2-3 kat daha fazla olduğunu söylüyor.

Mutasyonların da dünyada artmasıyla özellikle Hindistan, Nepal gibi Asya ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde de ölümlerde artış var.

Kluge, Avrupa'da uygulanan onaylanmış tüm aşıların mutasyonlara karşı etkili olduğunu söylemişti.

Aşı pasaportu uygulaması dünyanın gündeminde

Koronavirüs salgınının en yüksek olduğu dönemde ülkeler sınılarının kapattı. Salgının yayılımını engellemek için tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulayan birçok ülke, aşının dünyada yaygınlaşmasıyla 'aşı pasaportu' uygulamasını gündemlerine aldı.

Uygulamayla, aşılanan kişilerin bir belge göstermek şartıyla seyahat etme özgürlüğü sağlanması konuşuluyor.

Avrupa'da ve ABD'de aşı pasaportu sesleri ciddi bir şekilde yükselmeye başlasa da tartışmaların odağındaki konu, birçok yönden de eleştiriliyor.

Hukuken ayrımcılığı ortaya çıkabileceği düşünülüyor. Bu durumun, ileride ülkeler arası ilişkileri derinden yaralayabileceği ifade ediliyor.

Bu habere tepkiniz:



24/05/2021 15:02