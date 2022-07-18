DSÖ, Gana'da 'Marburg' salgını ilan etti

Dünyanın en ölümcül virüslerinden biri olan Marburg virüsü bu ayın başlarında Afrika ülkesi Gana’da görülmüş, hayatını kaybeden 2 hastadan alınan örnekler test için laboratuvara yollanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü test sonuçlarının Marburg virüsünü doğruladığını açıklarken Gana’da salgın ilan etti…

Temmuz ayının başında Gana’da iki kişinin hayatını şiddetli ve ani gelişen bir enfeksiyon nedeniyle kaybetmesinin ardından akıllara Marburg Virüsü gelmiş, yetkililer oldukça bulaşıcı ve ölümcül olan bu virüsle ilgili testlerin yapılması için hastalardan alınan örnekleri laboratuvara yollamıştı. DSÖ, laboratuvarların bu ayın başlarında açıklanan iki vakada enfeksiyonları doğrulamasının ardından Gana'da Ebola benzeri Marburg virüsü hastalığının ilk salgınını ilan etti.

VİRÜS EBOLA İLE AYNI AİLEDEN

Ebola ile aynı aileden gelen ve çok bulaşıcı bir hemorajik ateş olan hastalığın insanlara meyve yarasaları yoluyla yayıldığını ve enfekte kişilerin vücut sıvıları ve yüzeyleriyle doğrudan temas yoluyla insanlar arasında bulaştığını söyledi. Gana'nın güney Ashanti bölgesinden her ikisi de ölen ve akraba olmayan iki hastadan alınan numunelerin ön analizi pozitif çıktı, ancak örnekler tam onay için Senegal Dakar'daki Pasteur Enstitüsüne iletildi. DSÖ, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, BM sağlık ajansı laboratuvarının Gana'daki Noguchi Memorial Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün sonuçlarını doğruladığını söyledi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk vaka 26 Haziran'da hastaneye kaldırılan ve 27 Haziran'da ölen 26 yaşında bir erkekti. İkinci vaka ise 28 Haziran'da hastaneye giden ve aynı gün ölen 51 yaşındaki bir erkekti. DSÖ Her iki erkeğin de aynı hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Sağlık yetkilileri hızla yanıt vererek olası bir salgına hazırlıklı olmak için çalışmalara başladı. Bu iyi haber çünkü acil ve kararlı bir eylem olmadan Marburg kolayca kontrolden çıkabilir. DSÖ sahada sağlık yetkililerini destekliyor ve şimdi salgın ilan edildiğine göre, müdahale için daha fazla kaynak topluyoruz." açıklamasını yaptı.

90'DAN FAZLA TEMASLI KİŞİ VAR

Hürriyet'te yer alan habere göre DSÖ, sağlık çalışanları ve topluluk üyeleri de dahil olmak üzere 90'dan fazla temaslının belirlendiğini ve izlendiğini söyledi.

Marburg potansiyel olarak çok zararlı ve ölümcül bir virüs. Geçmiş salgınlardaki vaka ölüm oranları %24 ile %88 arasında değişti. Bu salgın, DSÖ'ye göre, Gine'nin ağustos ayında tespit edilen tek bir vakayı doğrulamasından sonra, hastalığın Batı Afrika'da yalnızca ikinci kez tespit edildiğini gösteriyor.

Gine'deki salgın beş haftadan fazla bir süre sonra ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü önceki Marburg salgınlarının ve bireysel vakaların Angola, Kongo, Kenya, Güney Afrika ve Uganda'da ortaya çıktığını söyledi.

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18/07/2022 10:16