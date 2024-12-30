DSÖ: Gazze'de sağlık sistemi ciddi tehdit altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki hastanelerin bir kez daha savaş alanına döndüğünü ve sağlık sisteminin ciddi tehdit altında olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'de sağlık sistemine yönelik devam eden saldırılara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'deki hastaneler bir kez daha savaş alanına döndü ve sağlık sistemi ciddi bir tehdit altında. Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, 2 gün önce (İsrail tarafından) yapılan baskın, hasta ve personelin zorla tahliye edilmesi ve hastane müdürü Husam Ebu Safiyye'nin gözaltına alınmasının ardından hizmet dışı kaldı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının bugün Endonezya Hastanesi'ne temel tıbbi ve hijyen malzemeleri, yiyecek ve su ulaştırdığını ve burada kritik durumdaki 10 hastayı Şifa Hastanesi'ne naklettiğini belirtti.

Ghebreyesus, nakil sırasında 4 hastanın gözaltına alındığını kaydederek, İsrail'e sağlık bakım ihtiyaçlarının ve haklarının koruma çağrısında bulundu.

Hastanelere yönelik saldırı durdurma çağrısını yineleyen Ghebreyesus, "Gazze'deki insanlar sağlık hizmetlerine erişmeli. İnsani yardım görevlilerinin sağlık yardımı sağlamak için erişime ihtiyacı var. Ateşkes sağlanmalı." değerlendirmesine yer verdi.