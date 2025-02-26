DSÖ: İklim değişikliği, son 50 yılda aşırı hava olaylarının yüzde 400 artmasına neden oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 50 yılda iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarının yüzde 400 arttığını bildirdi.

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26/02/2025

DSÖ: İklim değişikliği, son 50 yılda aşırı hava olaylarının yüzde 400 artmasına neden oldu

DSÖ, iklim değişikliğinin etkisine ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

"Aşırı hava olayları son 50 yılda iklim değişikliği nedeniyle yüzde 400 arttı." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, iklim krizi ve bunun sağlık üzerindeki etkisiyle mücadele için birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

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TAGS: DSÖ, İklim
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