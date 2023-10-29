DSÖ: İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalama tehdidinden derin endişe duyuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'de Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesini bombalama tehdidiyle ilgili olarak derin endişe duyduklarını açıkladı.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Filistin Kızılayından gelen (İsrail tarafından) Gazze'deki Kudüs Hastanesine yönelik tahliye tehditlerine ilişkin haberler son derece endişe verici." değerlendirmesini paylaşan Ghebreyesus, hastalarla dolu hastaneleri, hastaların hayatlarını riske atmadan tahliye etmenin imkansız olduğunu tekrarladı.

Ghebreyesus, "Sağlık hizmetlerinin, uluslararası insancıl hukuk uyarınca her zaman korunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi. Sabahtan bu yana hastanenin çevresi vuruluyor." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 113 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.