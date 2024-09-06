DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 99 bin M çiçeği aşısı teslim edildi

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, aşıların KDC'ye ulaştırılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

KDC'ye 99 bin aşının ulaştırıldığını ve bunun "çok iyi bir gelişme" olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu hafta sonu 101 bin ilave doz aşının daha KDC'ye teslim edilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, KDC hükümetinin vaka tespiti, temas takibi, hedefli aşılama ve toplumun bu mücadeleye katılması yönünde kapsamlı "sağlık acil durum müdahalesini" desteklediğini belirterek, dayanışma ve aşı paylaşımı için Avrupa Birliği'ne teşekkür etti.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.