DSÖ: Koronavirüsün mutasyona uğrayan varyantı 41 ülke ve bölgede tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün ilk başta İngiltere’de tespit edilen ve oldukça bulaşıcı olan türünün 41 ülkeye ve bölgeye yayıldığını bildirdi.

DSÖ’nün dün gece Cenevre'de yayınladığı haftalık epidemiyolojik bilgi bülteninde, koronavirüsün ilk başta İngiltere’de tespit edilen ve oldukça bulaşıcı olan türünün 41 ülkeye ve bölgeye yayıldığı belirtildi.

Bültende, “5 Ocak itibarıyla koronavirüsün ilk olarak Birleşik Krallık'ta saptanan VOC-202012/01 varyantı, DSÖ’nün altı bölgesinden beşinde daha 40 ülkede / alanda / bölgede az sayıda vakalarda ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.

Belgede ayrıca ilk başta Güney Afrika tarafından bildirilen ve ‘501Y.V2 varyantı’ olarak bilinen koronavirüs suşunun ‘daha 6 ülkede / alanda / bölgede tespit edildiği’ ifade edildi.

DSÖ’nün bültenine göre geçen hafta (28 Aralık-3 Ocak) Kovid-19 enfeksiyonu kapan kişi sayısı dünyada 4 milyon 35 bin 226, ölümlerin sayısı ise 76 bin 017 arttı. Yeni vakaların çoğu Kuzey ve Güney Amerika'da tespit edildi (1 milyon 935 bin 621). İkinci sırada Avrupa bölgesi (1 milyon 553 bin 332), üçüncü sıradaysa Güneydoğu Asya (208 bin 592) yer alıyor.

Yedi gün içinde 32 bin 898 hastanın hayatını kaybettiği Avrupa, ölümlerde başı çekerken, ikinci sırada Kuzey ve Güney Amerika (32 bin 283), üçüncü sıradaysa Güneydoğu Asya (3 bin 756) bulunuyor.

Bu habere tepkiniz:



07/01/2021 10:28