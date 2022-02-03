DSÖ: Kovid salgını on binlerce ton tıbbi atığa sebep oluyor

Dünya Sağlık Örgütü Salı günü yaptığı açıklamada, Kovid salgının on binlerce ton atığa sebep olduğunu belirterek bu Kovid tıbbi atıklarının dünya çapında sağlık hizmetleri atık yönetimi sistemlerine muazzam bir yük getirdiğini vurguladı.

DSÖ’nün küresel sağlık hizmeti atıkları analiz raporu Mart 2020 ile Kasım 2021 arasında ortak bir Birleşmiş Milletler acil durum girişimi aracılığıyla gönderilen yaklaşık 87.000 ton kişisel koruyucu malzemeleri baz alınarak hazırlandı. Raporun, bu malzemelerin kullanıldıktan sonra tıbbi atık olarak çöpe atılması analizine dayandığı belirtildi. DSÖ, raporunda BM girişimi dışında halkın kullanıp attığı tek kullanımlık maskeleri kapsamadığını vurguladı.

8 MİLYAR KOVİD AŞISI 144 BİN TON EK ATIK YARATTI

Raporda göz önüne alan diğer veriler arasında; 2.600 ton bulaşıcı olmayan atık (çoğunlukla plastik) üretme potansiyeline sahip 140 milyondan fazla Kovid test kiti, bir olimpik yüzme havuzunun üçte birine eşdeğer 731 bin litre kimyasal madde, dünya çapında uygulanan 8 milyar Kovid aşısının ürettiği 144 bin ton ek atık yer aldı.

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03/02/2022 18:13